De Bero Costa a cantora Rinnah, veja os lançamentos do Tocou, Pocou

O “Tocou, Pocou” já começa com uma frase da música da cantora Marina Sena: “Ai que delícia o verão, a gente mostra o ombrinho, a gente brinca no chão”. Isso porque a estação mais quente do ano inicia oficialmente nesta sexta-feira (22), com muitos lançamentos capixabas. Tem novidades de Bero Costa, Rinnah, Gabi e Janderson e Jotagê.
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“CHEGOU O VERÃO” - RINNAH
E a gente já começa a estação mais quente do ano com a música “Chegou o Verão”. O lançamento é da cantora, compositora e dançarina Rinnah. Na pegada de funk, a artista capixaba promete fazer ferver em 2024 com sua nova faixa. Morando no Rio de Janeiro atualmente, Rinnah já dividiu palco com grandes cantores do Brasil como Martinho da Vila e Mari Antunes, do Babado Novo.
“SANTO” - GABI E JANDERSON
Nosso próximo lançamento é a canção “Santo”, da dupla Gabi e Janderson. Juntos há 12 anos, sendo seis como casados, o casal sempre buscou servir juntos a Deus na Comunidade São José Operário Alto Lage e na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, em Itaquari, Cariacica.
“O Sanctus é uma das partes mais antigas incorporadas à Missa, está no centro da grande ação de graças, trata-se de uma aclamação jubilosa, expressão vibrante de alegria, quase como um grito intraduzível, como se o céu se abrisse”, destacou a dupla para HZ.
“ROCKSTAR” - JOTAGÊ
Da música católica para o rap, outra novidade no quadro musical de HZ é a música “Rockstar”, do artista Jotagê. O capixaba, que também é poeta, conta a história de um relacionamento amoroso na letra da nova faixa. Bora escutar.
“PODCAST 005” - BERO COSTA
E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, temos mais um pouco de funk com o DJ Bero Costa. Após o sucesso com seus últimos lançamentos, o Podcast 005 chega ao mundo com oito faixas inéditas. Entre as parcerias, nomes como MC Lone, MC Cavin, MC Pedrin do Engenha e Matheus Alves fazem parte do projeto.