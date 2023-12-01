De Dudu MC a Ícaro Tameirão, veja as novidades do Tocou, Pocou

Dezembro já está batendo à porta e traz junto com ele muitas novidades musicais. Nesta semana, vamos conhecer no Tocou, Pocou, o quadro musical do HZ, novos trabalhos de Ícaro Tameirão, AnnG, Dudu MC e Josa.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.

“SAL" - ÍCARO TAMEIRÃO

Aos 35 anos, Ícaro Tameirão, músico nascido em Belo Horizonte e criado no Espírito Santo, acaba de lançar o álbum "Sal".

Com 12 faixas, o projeto chega às plataformas digitais com canções sobre a vida. Entre as faixas, estão "Águas de Mim", "Passarinho" e “Gentilmente”. Segundo o artista, a letra e o clipe desta última falam sobre aprender a gentilmente trocar de cascas que colecionamos com o tempo sem nem perceber.

“Essa canção fala sobre o processo de percepção e amadurecimento do ser, aquele que muitas vezes pode estar rude, depressivo, violento, dentre outros aspectos tóxicos. Apesar disso, felizmente consegue enxergar tais ações e começa a perceber as mudanças dentro de si durante esse processo de conscientização, trazendo luz a um tema comumente ignorado, que é a nossa saúde mental”, conta Ícaro.

"VIDA NERD" - ANNG

O artista André De Angeli, conhecido como AnnG, mergulha nas nuances da vida cotidiana por meio de seu mais recente álbum, "Vida Nerd". O trabalho traz uma coleção de faixas onde não só mostra que ser descolado é ultrapassado, mas também explora profundamente histórias de amor e experiências desta “vida nerd”.

“O álbum é uma realização. Estou muito feliz em compartilhar essa obra com vocês. Cada faixa é uma janela para minhas experiências pessoais, compartilhando reflexões sobre amor, desafios e a celebração da identificação nerd", compartilha o cantor de Cariacica.

“ALÔ AMOR”- DUDU MC

O Tocou, Pocou traz também o novo trabalho do trapper capixaba Dudu MC, na faixa “Alô Amor”, lançada em 17 de novembro. Para espanto de uns, mas nem tanto dos fãs, a letra foi feita de uma só vez durante uma live na rede social do artista.

Em entrevista ao HZ, o artista de 20 anos revelou que ficou surpreso com a repercussão das prévias da canção, que ultrapassaram a marca de 430 mil visualizações.

“Acho que se não tivesse ganhado essa primeira repercussão no início, a música nem teria saído. Estava fazendo um freestyle na live, simplesmente comecei a rimar e dizê-la de uma vez. A galera se impressionou muito pelo fato de eu ter feito na hora. Faz um tempo que eu não tinha esse contato direto com o público”, contou Dudu.

“CANETADAS NO BUSÃO” - JOSA

Para finalizar nosso quadro musical, entra em cena o novo EP do artista Josa, finalista da primeira edição do Palco Litoral.

Intitulado “Canetadas no Busão”, o trabalho do cantor da Serra chega ao mundo com quatro faixas, como “Quem Eu Sou” e “Absurdamente”. Para ele, o EP representa uma grande conquista em sua trajetória profissional.