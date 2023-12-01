De Dudu MC a Ícaro Tameirão, veja as novidades do Tocou, Pocou

Dezembro já está batendo à porta e traz junto com ele muitas novidades musicais. Nesta semana, vamos conhecer no Tocou, Pocou, o quadro musical do HZ, novos trabalhos de Ícaro Tameirão, AnnG, Dudu MC e Josa.
Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?
Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho pra gente. Enquanto a sua canção não aparece aqui, no HZ, confira as novidades do cenário musical capixaba abaixo.
“SAL" - ÍCARO TAMEIRÃO
Aos 35 anos, Ícaro Tameirão, músico nascido em Belo Horizonte e criado no Espírito Santo, acaba de lançar o álbum "Sal".
Com 12 faixas, o projeto chega às plataformas digitais com canções sobre a vida. Entre as faixas, estão "Águas de Mim", "Passarinho" e “Gentilmente”. Segundo o artista, a letra e o clipe desta última falam sobre aprender a gentilmente trocar de cascas que colecionamos com o tempo sem nem perceber.
“Essa canção fala sobre o processo de percepção e amadurecimento do ser, aquele que muitas vezes pode estar rude, depressivo, violento, dentre outros aspectos tóxicos. Apesar disso, felizmente consegue enxergar tais ações e começa a perceber as mudanças dentro de si durante esse processo de conscientização, trazendo luz a um tema comumente ignorado, que é a nossa saúde mental”, conta Ícaro.
"VIDA NERD" - ANNG
O artista André De Angeli, conhecido como AnnG, mergulha nas nuances da vida cotidiana por meio de seu mais recente álbum, "Vida Nerd". O trabalho traz uma coleção de faixas onde não só mostra que ser descolado é ultrapassado, mas também explora profundamente histórias de amor e experiências desta “vida nerd”.
“O álbum é uma realização. Estou muito feliz em compartilhar essa obra com vocês. Cada faixa é uma janela para minhas experiências pessoais, compartilhando reflexões sobre amor, desafios e a celebração da identificação nerd", compartilha o cantor de Cariacica.
“ALÔ AMOR”- DUDU MC
O Tocou, Pocou traz também o novo trabalho do trapper capixaba Dudu MC, na faixa “Alô Amor”, lançada em 17 de novembro. Para espanto de uns, mas nem tanto dos fãs, a letra foi feita de uma só vez durante uma live na rede social do artista.
Em entrevista ao HZ, o artista de 20 anos revelou que ficou surpreso com a repercussão das prévias da canção, que ultrapassaram a marca de 430 mil visualizações.
“Acho que se não tivesse ganhado essa primeira repercussão no início, a música nem teria saído. Estava fazendo um freestyle na live, simplesmente comecei a rimar e dizê-la de uma vez. A galera se impressionou muito pelo fato de eu ter feito na hora. Faz um tempo que eu não tinha esse contato direto com o público”, contou Dudu.
“CANETADAS NO BUSÃO” - JOSA
Para finalizar nosso quadro musical, entra em cena o novo EP do artista Josa, finalista da primeira edição do Palco Litoral.
Intitulado “Canetadas no Busão”, o trabalho do cantor da Serra chega ao mundo com quatro faixas, como “Quem Eu Sou” e “Absurdamente”. Para ele, o EP representa uma grande conquista em sua trajetória profissional.
“Este EP é a realização de um grande desejo na minha carreira. Foi sonhado desde 2022, quando eu estava indo para o meu trabalho convencional escutando meus grandes ídolos. O lançamento também representa uma resistência muito grande, pois até chegar aqui foram vários empecilhos enquanto artista independente. Além disso, ousei falar de mim nesse EP, de como literalmente sou”, comenta Josa.