Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • Cultura
  • De Silva a Amaro Lima, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”
Música capixaba

De Silva a Amaro Lima, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Quadro musical de HZ também traz o novo EP de Kayonavoz, intitulado "Nem Tão Romântico", e Marcos Almeida, em “Paciência”
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 27 de Outubro de 2023 às 11:20

Nesta semana, no "Tocou Pocou", vamos conhecer os novos trabalhos de Silva, em “Tudo Que Eu Quero”, Amaro Lima, no álbum “Noite Manimal”, Marcos Almeida, em “Paciência”, e Kayonavoz, com o EP “Nem Tão Romântico”. Abaixo você confere alguns detalhes de cada produção.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“TUDO QUE EU QUERO” - SILVA

O “Tocou, Pocou” já começa com novidade do cantor Silva, que lançou a canção “Tudo Que Eu Quero”, a primeira inédita desde o álbum "Cinco", lançado em 2020. A faixa promete embalar os corações dos apaixonados com uma bossa. A música chega com um clipe no YouTube repleto de humor e romantismo. Assista:

"NOITE MANIMAL" - AMARO LIMA

Amaro Lima apresenta "Noite Manimal", um álbum que revisita os maiores sucessos de sua antiga banda. Neste passeio pelo repertório do Manimal, o cantor conta com participações especiais de grandes artistas do Espírito Santo, como Alemão do Forró e André Prando. A essência do Rockongo, uma fusão vibrante de modernidade e cultura popular, continua a ser a espinha dorsal do trabalho de Amaro, refletida de maneira marcante neste álbum.
As músicas foram escolhidas de acordo com os pedidos do público e ganharam uma nova roupagem, seguindo os arranjos originais da banda Manimal. Segundo o artista, a inspiração para regravar as músicas surgiu durante os shows Noite Manimal. "As pessoas adoravam o show, mas não conseguiam ter mais contato com a música depois e acabavam me cobrando por esse registro", compartilhou.

“PACIÊNCIA” - MARCOS ALMEIDA

O cantor Marcos Almeida também chega ao quadro musical de HZ com uma homenagem especial. O artista mineiro, que reside no Espírito Santo, lançou “Paciência”, um clássico de Lenine e Dudu Falcão, para inaugurar seu novo projeto intitulado “Canções para Morar em Tempos Difíceis”. O trabalho contará com outras releituras da MPB que possuem o tema da esperança.

“NEM TÃO ROM NTICO” - KAYONAVOZ

Finalizando o “Tocou, Pocou”, o novo EP do artista Kayonavoz. Contendo quatro faixas, o projeto “Nem Tão Romântico” chega às plataformas digitais com diversas parcerias como Renan, Real Levi e Kael. O EP, que traz referências de funk, trap e R&B, fala sobre deixar o amor em segundo plano na vida, vivendo sempre em uma linha tênue entre se importar - ou não - com esse sentimento regado à emoção.

Veja Também

Budah com Projota, Do Carmo e mais artistas no “Tocou, Pocou” desta semana

De Ícaro Tameirão a Ronnie Silveira, confira os lançamentos do "Tocou, Pocou"

De Cesar MC a Dan Abranches feat. Gavi, veja os lançamentos musicais no “Tocou, Pocou”

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Silva
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados