De Silva a Amaro Lima, confira os lançamentos do “Tocou, Pocou”

Nesta semana, no "Tocou Pocou", vamos conhecer os novos trabalhos de Silva, em “Tudo Que Eu Quero”, Amaro Lima, no álbum “Noite Manimal”, Marcos Almeida, em “Paciência”, e Kayonavoz, com o EP “Nem Tão Romântico”. Abaixo você confere alguns detalhes de cada produção.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"? Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“TUDO QUE EU QUERO” - SILVA

O “Tocou, Pocou” já começa com novidade do cantor Silva, que lançou a canção “Tudo Que Eu Quero”, a primeira inédita desde o álbum "Cinco", lançado em 2020. A faixa promete embalar os corações dos apaixonados com uma bossa. A música chega com um clipe no YouTube repleto de humor e romantismo. Assista:



"NOITE MANIMAL" - AMARO LIMA

Amaro Lima apresenta "Noite Manimal", um álbum que revisita os maiores sucessos de sua antiga banda. Neste passeio pelo repertório do Manimal, o cantor conta com participações especiais de grandes artistas do Espírito Santo, como Alemão do Forró e André Prando. A essência do Rockongo, uma fusão vibrante de modernidade e cultura popular, continua a ser a espinha dorsal do trabalho de Amaro, refletida de maneira marcante neste álbum.



As músicas foram escolhidas de acordo com os pedidos do público e ganharam uma nova roupagem, seguindo os arranjos originais da banda Manimal. Segundo o artista, a inspiração para regravar as músicas surgiu durante os shows Noite Manimal. "As pessoas adoravam o show, mas não conseguiam ter mais contato com a música depois e acabavam me cobrando por esse registro", compartilhou.

“PACIÊNCIA” - MARCOS ALMEIDA

O cantor Marcos Almeida também chega ao quadro musical de HZ com uma homenagem especial. O artista mineiro, que reside no Espírito Santo, lançou “Paciência”, um clássico de Lenine e Dudu Falcão, para inaugurar seu novo projeto intitulado “Canções para Morar em Tempos Difíceis”. O trabalho contará com outras releituras da MPB que possuem o tema da esperança.

“NEM TÃO ROM NTICO” - KAYONAVOZ