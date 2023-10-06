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Som capixaba

Budah com Projota, Do Carmo e mais artistas no “Tocou, Pocou” desta semana

HZ também traz os trabalhos de Zampa Silva, na canção “Peculiar”, e “Alvo do Amor”, da cantora Andréia Magalhães
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 06 de Outubro de 2023 às 14:10

Preparem os corações - e os ouvidos - para o “Tocou, Pocou” desta semana. Teremos músicas de diversos gêneros musicais, indo do rap ao gospel, e até uma mistura de rap com samba. Vamos conhecer os novos trabalhos de Budah com Projota, em Coisas Da Vida”, Zampa Silva, na canção “Peculiar”, “Alvo do Amor”, da cantora Andréia Magalhães, e o single “Campo Minado”, da artista Do Carmo.

Curtiu a divulgação das músicas e quer aparecer no "Tocou, Pocou"?

Preencha o formulário (clique aqui) e envie seu trabalho para gente. Enquanto a sua canção não sai aqui. Confira as novidades de cenário musical capixaba abaixo.

“COISAS DA VIDA” - PROJOTA FEAT. BUDAH

O “Tocou, Pocou” inicia com uma parceria gigante. O cantor Projota convidou a capixaba Budah para integrar a faixa “Coisas Da Vida”, lançada na última semana. Esse é o primeiro single do álbum novo do rapper paulista, intitulado “Alguém tinha que falar de amor”. Inclusive, a canção foi apresentada no último sábado (30), no programa Caldeirão com Mion, da TV Globo.
“Mãe! Tô na Globo! Nunca duvide do seu sonho”, disse a capixaba nas redes sociais. Projota também fez questão de deixar um comentário elogiando Budah.“Uma honra fazer parte desse momento minha amiga, obrigado por tudo”, destacou o rapper.

“PECULIAR” - ZAMPA SILVA

Novidade na área também do artista Zampa Silva. Em “Peculiar”, seu segundo single do novo projeto, o artista contou com a produção musical de Tibery e Artioli na composição, que chega com muito sentimento. Segundo Zampa, era preciso ter uma interpretação carregada de emoções, como a incerteza, alegria e a dor para trazer a essência do trabalho.

“ALVO DO AMOR” - ANDRÉIA MAGALHÃES

O quadro musical de HZ ainda traz o melhor do pop gospel na música “Alvo do Amor”, da cantora Andréia Magalhães. Moradora da Serra, a artista escolheu o Espírito Santo para chamar de casa há 12 anos e, desde então, compartilha sua fé com os capixabas por onde passa. Segundo Andréia, a canção busca falar de Deus com todas as pessoas, independentemente da religião.
“A música foi inspirada em uma visão para além da religião. Tem o intuito de divulgar o amor de Deus pelos seus, é um amor sem limites. Eu também compartilho a minha realidade nas canções. Agradeço muito a produção de Emerson Bruno e gravação e edição de Raif Castro neste projeto. Ficou lindo”, disse a artista.

“CAMPO MINADO” - DO CARMO

E finalizando o “Tocou, Pocou” desta semana, a cantora e compositora capixaba Do Carmo apresenta “Campo Minado”, sua nova faixa de trabalho. A música, que mescla o samba e o rap, fala sobre diversas críticas sociais, sendo um traço marcante na musicalidade da artista. Apesar do single ser seu primeiro trabalho solo, a cantora possui trabalhos em parceria com outros artistas capixabas como o rapper W.I , Anastacia e James Sampaio.
“Esse é meu primeiro single solo. É um samba-rap marcante e cheio de swingue que retrata algumas angústias vividas em nosso país, evidenciando a força e coragem diante das adversidades. O videoclipe foi gravado todo no condomínio Atlântica Ville, localizado em Vitória”, contou Do Carmo.

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