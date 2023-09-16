De DJ Isaque Gomes a Alldeia, confira as novidades musicais do “Tocou, Pocou”

Do funk ao forró pé de serra, não podemos negar que o Espírito Santo é recheado de ritmos musicais. Sendo assim, toda semana o “Tocou, Pocou” reúne os principais lançamentos para animar os capixabas. Vamos conhecer os novos trabalhos de Jr Bocca, em “Olhos d'além mar”, “O Mergulho”, da banda Alldeia, Oresttinho, na faixa “Itaúnas”, e “Hoje tá fácil”, do DJ Isaque Gomes.

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“OLHOS D'ALÉM MAR” - JR BOCCA

Nosso primeiro lançamento é a canção “Olhos d'além mar”, do cantor Jr Bocca. As batidas envolventes do som prometem conquistar o público em uma pegada mais dançante. Com participação de Kell Maia, nos teclados e guitarras, e Mago da Capital Secreta, na mixagem e masterização, a faixa chega em comemoração a última turnê do artista.

“Essa faixa vem em forma de agradecimento pela receptividade que eu tive em minha turnê pela África, que aconteceu em junho deste ano. Há muito tempo eu queria trazer esta levada, no estilo reggaeton (risos). Além disso, tenho outras canções em processo de produção”, contou Bocca.

“O MERGULHO” - ALLDEIA

Seguindo o “Tocou, Pocou”, a música “O Mergulho”, da banda Alldeia, vem como um desabafo sobre as adversidades da vida e como enxergá-las de outra perspectiva. Lançada neste mês por causa da campanha de prevenção ao suicídio, conhecida como “Setembro Amarelo”, a faixa conta a história do vocalista, que passou por um momento de fragilidade há alguns anos.

O videoclipe foi gravado em 2019, mas ficou na incubadora durante quase quatro anos e contou com cenas gravadas em Pedra Roxa, na Serra do Caparaó, às margens do Rio Norte, em Alegre. O vídeo transporta o espectador para um cenário de jogo de ação, com cenas sombrias onde o personagem precisa vencer fases e desafios para recarregar seus pontos de vida no game.

“ITAÚNAS” - ORESTTINHO

O cantor Roniery Orestes Guidoni, mais conhecido como Oresttinho, traz o melhor do forró pé de serra no quadro musical de HZ. O artista de São Domingos do Norte apresenta a faixa “Itaúnas”, em homenagem à vila e suas belezas naturais. “A música fala sobre a vila de Itaúnas, suas belezas, como as dunas, seu povo, sua cultura e religiosidade. Esta música é uma declaração de amor a Itaúnas”, afirma Oresttinho.

“HOJE TÁ FÁCIL” - DJ ISAQUE GOMES, BRI, DAVI GODINHO

Bora finalizar o “Tocou, Pocou” com o melhor do funk 027? A nova parceria do DJ Isaque Gomes com BRI e Davi Godinho, em “Hoje tá fácil”, veio quente. A faixa integra o álbum “Naquele Pique”, que começou a ser lançado em 2022 e chega ao resultado final neste mês. Em conversa com HZ, Isaque confessou que o novo som faz alusão a algumas histórias vividas por ele em bailes da capital.