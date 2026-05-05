Contorno do Mestre Álvaro: asfalto é usado para recuperar danos em pista de concreto

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), porém, afirma que o uso do asfalto no contorno é uma solução provisória e operacional.





"O material asfáltico vem sendo aplicado pontualmente nos trechos onde foram identificadas placas de concreto danificadas, com o objetivo de restabelecer de forma imediata as condições de trafegabilidade e segurança dos usuários, enquanto são conduzidas as intervenções definitivas", explica em nota.







Estudos técnicos realizados, ainda segundo o Dnit, indicaram que as ocorrências verificadas não estão relacionadas ao pavimento em si, mas sim a questões associadas à drenagem do subleito, em função do elevado volume de águas das chuvas e das condições de tráfego da via.





"Nesse contexto, o uso do asfalto atua como solução temporária, permitindo a estabilização do trecho até a conclusão das adequações no sistema de drenagem", reforça.

O Dnit acrescenta que, após a resolução das causas identificadas, o material provisório será removido, e as placas de concreto serão integralmente colocadas pelo consórcio executor, sem qualquer custo adicional à administração pública, conforme previsto no período de garantia contratual da obra.





"A aplicação temporária não altera o padrão definitivo da rodovia, cuja solução estrutural permanece em pavimento rígido (concreto), garantindo a durabilidade e o desempenho esperados para esse tipo de via."



