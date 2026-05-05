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Obra em rodovia

Contorno do Mestre Álvaro: asfalto é usado para recuperar danos em pista de concreto

Segundo o Dnit, pavimento asfáltico é medida provisória até adequação de sistema de drenagem e a total substituição das placas de concreto danificadas

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 15:00

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

05 mai 2026 às 15:00
Com um pouco mais de dois anos da inauguração, o Contorno do Mestre Álvaro, na Serra, está passando por intervenções para reparar problemas estruturais, como os desníveis citados em reportagem de A Gazeta no último mês. Mas a pista, que é originalmente de concreto, está recebendo pavimentação asfáltica, fato que chamou a atenção de usuários da rodovia por se tratar de um material menos resistente ao tráfego pesado da região.
 
O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), porém, afirma que o uso do asfalto no contorno é uma solução provisória e operacional.  

"O material asfáltico vem sendo aplicado pontualmente nos trechos onde foram identificadas placas de concreto danificadas, com o objetivo de restabelecer de forma imediata as condições de trafegabilidade e segurança dos usuários, enquanto são conduzidas as intervenções definitivas", explica em nota. 

Estudos técnicos realizados, ainda segundo o Dnit, indicaram que as ocorrências verificadas não estão relacionadas ao pavimento em si, mas sim a questões associadas à drenagem do subleito, em função do elevado volume de águas das chuvas e das condições de tráfego da via. 

"Nesse contexto, o uso do asfalto atua como solução temporária, permitindo a estabilização do trecho até a conclusão das adequações no sistema de drenagem", reforça.
 
O Dnit acrescenta que, após a resolução das causas identificadas, o material provisório será removido, e as placas de concreto serão integralmente colocadas pelo consórcio executor, sem qualquer custo adicional à administração pública, conforme previsto no período de garantia contratual da obra.

"A aplicação temporária não altera o padrão definitivo da rodovia, cuja solução estrutural permanece em pavimento rígido (concreto), garantindo a durabilidade e o desempenho esperados para esse tipo de via."

Todas as intervenções são acompanhadas tecnicamente, afirma o Dnit, com fiscalização contínua, adoção de sinalização e foco permanente na segurança viária.
Contorno do Mestre Álvaro passa por obras de reparo nas lajes de concreto
Contorno do Mestre Álvaro passa por obras de reparo com camada de asfalto sobre lajes de concreto. Ricardo Medeiros

Via para desafogar o trânsito

Inaugurado em dezembro de 2023o contorno foi construído para desafogar o trânsito que atravessa a Serra na antiga BR 101, atualmente chamada de Avenida Mestre Álvaro. A pista tem início no km 249 da BR, nas proximidades do bairro Chapada Grande, e segue até o km 279, próximo a Jacuhy. 


O trecho de 19,7 km vem passando por intervenções no pavimento de concreto. Lajes com rachaduras estão sendo retiradas e substituídas para reduzir trepidações e evitar danos aos veículos.


Apesar de ter assumido a administração do trecho em novembro de 2025, a Ecovias Capixaba não é responsável pelas intervenções estruturais no pavimento, porque a obra ainda está dentro do prazo de garantia, permanecendo, nesse aspecto, sob responsabilidade do Dnit.


A empresa diz, em nota, que acompanha atentamente toda a situação e mantém diálogo permanente e colaborativo com o Dnit e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). "A concessionária atua de forma integrada às instituições, com alinhamento técnico e operacional, contribuindo para a construção de soluções conjuntas que assegurem a segurança viária, a fluidez do tráfego e a adequada prestação do serviço aos usuários da rodovia."

 

Atualização

10/05/2026

A Ecovias Capixaba se manifestou após a publicação da reportagem. O texto foi atualizado. 

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