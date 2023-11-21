Contorno do Mestre Álvaro: curiosidades da obra que desafiou a engenharia

Contorno do Mestre Álvaro está previsto para ser entregue em dezembro na Serra Crédito: Vitor Jubini

A Gazeta visitou a construção e mostra no vídeo abaixo detalhes do projeto. As obras do Contorno do Mestre Álvaro, na Serra , aproximam-se do final e a previsão do governo federal é inaugurar a rodovia no dia 15 de dezembro . Iniciada em maio 2019, a construção teve que superar desafios de engenharia impostos pela formação do solo do local, quase todo alagadiço como um manguezal. A reportagem devisitou a construção e mostra no vídeo abaixo detalhes do projeto.

Orçada em R$ 456 milhões , a nova rodovia tem extensão total de 19,7 quilômetros, dos quais 2,3 quilômetros são vias elevadas projetadas sobre as áreas de solo mole. Foi quase como construir uma nova Terceira Ponte, visto que a ligação entre Vila Velha e Vitória tem três quilômetros.

O terreno da região, no entanto, é tão instável que algumas estacas de concreto das vias elevadas chegaram a 50 metros de profundidade, o equivalente a um prédio de 16 andares. Algumas delas ainda têm 5 metros de altura a partir do solo. Mesmo com essa dimensão, alguns pilares não chegaram em solo firme e são chamados de "flutuantes". Os engenheiros colocaram peso sobre elas e viram que a força de coesão do solo mole garante a estabilidade.

Pilares do Contorno do Mestre Álvaro chegam a 50 metros de profundidade Crédito: Arte Geraldo Neto

Foram usadas 5 mil estacas, o que demandou 160 mil m³ de concreto. Para fabricar tantos pilares, foi construída uma fábrica ao lado da obra, o que demandou quase 20 mil viagens de caminhão basculante. Além dos desafios de engenharia, a obra precisou ocorrer sem interromper a logística da Estrada de Ferro Vitória-Minas. Quando não havia fluxo de trens, os operários aproveitavam para construir o viaduto sobre ela.

A nova via se conecta à atual BR 101 — próximo à PBA Stones e ao Posto Cinco Estrelas — e à Rodovia do Contorno, perto do Tims, e já nasce duplicada. Serão quatro pistas, cada uma com 3,5 metros. O novo contorno passa a ser parte da BR 101 e a atual rodovia federal se tornará a Avenida Mestre Álvaro, sendo administrada pela Prefeitura da Serra.