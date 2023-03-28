Contorno do Mestre Álvaro: nova promessa precisa colocar obra na reta final

Desde então, com o cronograma de três anos para a entrega dos 19 quilômetros de extensão, a conclusão da obra sempre esteve cercada de incertezas. Por mais certo que seja o impacto desse novo trecho para reduzir o tráfego de veículos pesados na Serra (estima-se uma queda de 30%), tanto no aspecto logístico quanto no de segurança.