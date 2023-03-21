Assassinato do juiz Alexandre Martins: o processo tem que acabar

Caberá ao júri decidir se o réu, o juiz aposentado Antônio Leopoldo Teixeira, é inocente ou culpado. O que é imperdoável é a espera extenuante para que o julgamento ocorra, e enfim se coloque um ponto final no caso. Uma demora que, ao mesmo tempo que favorece a impunidade, também pode punir previamente um inocente. A justiça que tarda sempre é falha, há muito o velho ditado foi modificado para ilustrar os prejuízos causados pela leniência judicial.