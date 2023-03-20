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Crimes brutais

Alexandre Martins: websérie sobre o crime estreia nesta terça em A Gazeta

Documentário em três episódios vai retratar a ascensão do juiz que incomodou o crime organizado no ES, detalhes do assassinato e a busca por justiça 20 anos depois

Publicado em 20 de Março de 2023 às 16:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2023 às 16:14
"Crimes Brutais - Caso Alexandre Martins": Documentário em formato de websérie estreia nesta terça Crédito: Arte A Gazeta
Estreia nesta terça-feira (21) em A Gazeta a websérie documental “Crimes Brutais” sobre o assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho, que vai completar 20 anos nesta sexta-feira (24). Ao todo, serão três episódios que vão retratar a ascensão do magistrado que incomodou o crime organizado no Espírito Santo, detalhes do assassinato e a busca por justiça.
O primeiro episódio, intitulado de “Ascensão do juiz incomoda o crime organizado”, será publicado pela manhã no site de A Gazeta, mostrando o contexto em que o Estado estava inserido na época e fatos anteriores ao crime.
Na quarta-feira (22), será publicado o segundo episódio, intitulado “Juiz Alexandre Martins é calado com a morte”. Já na quinta (23) será disponibilizado o episódio final, “20 anos de busca por justiça para Alexandre Martins”.
Cada um dos três episódios desta temporada de "Crimes Brutais" trará depoimentos, documentos e informações sobre o assassinato do juiz, ocorrido na manhã da segunda-feira 24 de março de 2003, em frente a uma academia, em Itapuã, Vila Velha.

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Além da série, A Gazeta também publica nesta semana matérias com revelações exclusivas a respeito das investigações sobre o assassinato do juiz. A cobertura também se estende à Rádio CBN Vitória, que exibirá quatro reportagens nesta semana sobre o caso.
Na sexta-feira (24), data em que o crime completará 20 anos, uma edição especial do programa CBN Vitória vai trazer entrevistas sobre o caso e detalhes da produção da série, a partir das 9h30.
"Há 20 anos, o jornalismo de A Gazeta cobria o assassinato chocante de um juiz que estava lutando contra o crime organizado, exercendo um papel de extrema importância para o Espírito Santo, para a democracia", lembrou a editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória, Elaine Silva, que destaca a missão de revisar o tema nos dias atuais.
"Nos últimos meses nos debruçamos sobre o passado, revisitamos essa história, para lembrar o legado de Alexandre Martins e também para dizer que, duas décadas depois, ainda há uma mobilização em busca de justiça"
Elaine Silva  - Editora-chefe de A Gazeta/CBN Vitória
Já a editora Mikaella Campos, do Núcleo de Reportagens de A Gazeta, explicou que "durante um mês, o núcleo mergulhou no caso Alexandre Martins para contar a história e trazer fatos novos. Uma das formas que a equipe escolheu para narrar os fatos é por meio de uma websérie documental. Ouvimos pessoas que acompanharam Alexandre na sua jornada contra o crime organizado e outras que estavam envolvidas na solução do assassinato do juiz", disse.

Websérie: Crimes Brutais - Alexandre Martins

Episódios e publicação
  1. “Ascensão do juiz incomoda o crime organizado” - terça-feira (21)
  2. “Juiz Alexandre Martins é calado com a morte” - quarta-feira (22)
  3. “20 anos de busca por justiça para Alexandre Martins” - quinta-feira (23)

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