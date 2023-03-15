Omissão de vereadores com contas de prefeitos do ES deve ser combatida

Sede do Tribunal de Contas Crédito: Vitor Jubini

Isso significa que gestões municipais que inclusive já se findaram ficaram sem uma avaliação do uso dos recursos públicos, deixando mais frágeis o combate à corrupção e a busca por eficiência administrativa. É uma falha que tem impactos diretos na vida da população, que pode ter deixado de usufruir de serviços públicos com mais qualidade em função da falta de fiscalização dos atos do Executivo municipal.

Os prefeitos são obrigados por lei a prestarem contas anualmente ao Tribunal de Contas, que atua como auxiliar dos legislativos no controle dos recursos públicos e emite o parecer prévio, com a análise técnica sobre a prestação de contas anual do chefe do Poder Executivo de cada município. Essa recomendação vai basear o julgamento das contas dos prefeitos pelos vereadores.

Como informou a secretária de Controle Externo de Contabilidade do TCE-ES, Simone Velten, não há punição prevista na legislação para as câmaras municipais que não cumprem com seu papel fiscalizador, restando somente a pressão popular. O cidadão deve exigir que o Ministério Público cobre dos representantes eleitos pelo povo o cumprimento de suas funções. E também pode se lembrar desse episódio na hora de decidir seu voto.