Corpo de advogado que desapareceu após festa em Vila Velha é encontrado

O corpo do advogado que desapareceu após uma festa na madrugada de domingo (26) na Barra do Jucu, em Vila Velha, foi encontrado pela Polícia Civill nesta quarta-feira (29) em uma área de mata na cidade. Antônio Carlos Veiga de Freitas, de 27 anos, morava e trabalhava em Guaçuí, no Caparaó capixaba.
O titular da Delegacia Especializada de Pessoas Desaparecidas (DEPD), delegadoTarcísio Otoni, contou em coletiva de imprensa, que o corpo estava nas imediações da Fazenda Camping, local onde participava de uma festa antes de sumir.
De acordo com a família, ele estava acompanhado da esposa e de amigos quando se afastou do grupo após perder a chave do carro. Durante a procura, ele acabou saindo do local e não retornou. Familiares souberam que, pouco depois, o jovem teria sido visto caminhando por uma rodovia de forma desorientada.
Família encontrou o corpo
Segundo Otoni, as autoridades finalizaram as buscas na noite de terça-feira (28) por conta da falta de visibilidade. Na manhã seguinte, a família e voluntários da região de Grande Terra Vermelha iniciaram uma procura por conta própria, momento em que ele foi encontrado já sem vida.
O titular da DEPD explicou que a polícia até sobrevoou a região com helicópteros, mas a vegetação alta da área impediu o avistamento do corpo.
As tatuagens, roupas e o copo de bebida usado por Antônio na festa ajudaram a idetificá-lo. Ele deixa esposa e uma filha. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Vitória. Conforme Otoni, não havia marcas de violência no corpo dele.
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) se manifestou sobre a morte do advogado. Em nota, destacaram que ele era um jovem profissional que construía a trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça.
Nota completa da OAB-ES
A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Espírito Santo (OAB-ES) manifesta profundo pesar pelo falecimento do advogado Antônio Carlos Veiga de Freitas, integrante da Subseção de Guaçuí, cujo desaparecimento havia sido registrado desde o último domingo (26), na região da Barra do Jucu, em Vila Velha.
Jovem profissional, Antônio Carlos era atuante no Sul do Estado e vinha construindo sua trajetória na advocacia com dedicação e compromisso com a Justiça. Sua partida precoce causa profunda comoção entre colegas e toda a comunidade jurídica.
Desde o registro do desaparecimento, a OAB-ES acompanhou toda a busca das autoridades que envidaram todos os esforços.
Diante dos fatos, a Ordem lamenta profundamente o ocorrido e reforça a necessidade de rigorosa apuração pelas autoridades competentes, a fim de que todas as circunstâncias sejam devidamente esclarecidas.
Neste momento de dor e consternação, a OAB-ES se solidariza com familiares, amigos e colegas de profissão, expressando sinceras condolências e desejando força para enfrentar esta irreparável perda.