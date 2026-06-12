Inflação cai na Grande Vitória, mas conta do supermercado ainda pesa no bolso

A inflação calculada em maio no Espírito Santo foi de 0,32%. O índice registra queda em relação a abril (0,56%). Apesar da desaceleração, a conta do supermercado é o que está mais pesando no bolso do capixaba. A alimentação no domicílio subiu 1,32% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).





Os resultados da inflação oficial do país foram divulgados, na manhã desta sexta-feira (12), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





Em maio, a alimentação no domicílio registrou variação de 1,32%, com influência das altas da batata inglesa (48,22%), do mamão (11,55%) e da cebola (10,7%).





“O aumento nesses itens se deve a questões de menor oferta e também, há influência do valor do frete por conta da alta dos combustíveis”, disse o gerente do IPCA, José Fernando Gonçalves.





No lado das quedas, destacam-se inhame (-13,38%), ovo de galinha (-5,87%), couve (-4,16%) e café moído (-1,06%). Já o leite longa vida, que havia subido 14,87% em abril, teve alta de 4,16% em maio na Grande Vitória.





Entre as regiões estudadas, a Grande Vitória teve a segunda menor alta do índice, ficando atrás somente de Curitiba, que subiu 0,29%.