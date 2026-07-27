Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

A Prefeitura da Serra divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva em 13 especialidades.
O salário base é de R$ 4.118,92, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 1.100. A carga horária é de 20 horas semanais.
A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização de contrato.
As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de agosto, no Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.
As contratações serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, desde que não ultrapasse o período total de 24 meses de contrato.
Confira as vagas
Médico Alergista Adulto
Médico Alergista Pediátrico
Médico Angiologista
Médico Cardiologista Adulto
Médico Cardiologista Pediátrico
Médico Endocrinologista Adulto
Médico Infectologista
Médico Neurologista Adulto
Médico Neurologista Pediátrico
Médico Otorrinolaringologista
Médico Pneumologista Adulto
Médico Pneumologista Pediátrico
Médico Psiquiatra
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