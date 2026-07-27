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Edital publicado

Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

Salário base é de R$ 4.118,92, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 1.100. A carga horária é de 20 horas semanais

Publicado em 27 de Julho de 2026 às 12:08

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

27 jul 2026 às 12:08
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Ricardo Medeiros

A Prefeitura da Serra divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva em 13 especialidades. 


O salário base é de R$ 4.118,92, mais 20% de insalubridade  e auxílio-alimentação de R$ 1.100. A carga horária é de 20 horas semanais. 


A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização de contrato. 

As inscrições podem ser feitas até o dia 2 de agosto, no Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.   


As contratações serão feitas por meio de contrato administrativo de prestação de serviços por tempo determinado, pelo prazo de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez, desde que não ultrapasse o período total de 24 meses de contrato.  

Confira as vagas

  • Médico Alergista Adulto

  • Médico Alergista Pediátrico

  • Médico Angiologista

  • Médico Cardiologista Adulto

  • Médico Cardiologista Pediátrico

  • Médico Endocrinologista Adulto

  • Médico Infectologista

  • Médico Neurologista Adulto

  • Médico Neurologista Pediátrico

  • Médico Otorrinolaringologista

  • Médico Pneumologista Adulto

  • Médico Pneumologista Pediátrico

  • Médico Psiquiatra

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