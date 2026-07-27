Prefeitura da Serra abre seleção para contratar médicos temporários

A Prefeitura da Serra divulgou nesta segunda-feira (27) o edital de abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária de médicos. As oportunidades são para formação de cadastro de reserva em 13 especialidades.





O salário base é de R$ 4.118,92, mais 20% de insalubridade e auxílio-alimentação de R$ 1.100. A carga horária é de 20 horas semanais.





A seleção contará com as seguintes etapas: inscrição, classificação, convocação, envio de documentos digitalizados por meio de processo eletrônico, conferência/análise de documentos, convocação para escolha de vagas e formalização de contrato.