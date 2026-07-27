Idoso fica ferido em acidente na ES 080 em São Roque do Canaã

Um homem de 78 anos ficou ferido após sofrer um acidente na ES 080, na região de Cinco Casinhas, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, no domingo (26).





Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o carro sai da pista e bate contra uma árvore. Ele foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhado ao Hospital Estadual Silvio Avidos, em Colatina.





Segundo a PM, o teste do bafômetro não foi realizado em razão do estado de saúde da vítima. O veículo foi removido do local por um guincho particular.