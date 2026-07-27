Que fim levou reforma de novo prédio da Fapes, em Vitória?

Segundo a Fapes, o contrato para a reforma e adequação do Edifício Valia não foi executado conforme o cronograma previsto pela empresa contratada. A ordem de serviço para o início das obras foi emitida em novembro de 2022, e a rescisão do contrato foi oficializada em agosto de 2025, decisão orientada pela área técnica em razão do descumprimento de cláusulas contratuais. Em quase três anos, a empreiteira executou somente 12,43% da obra, recebendo um total de R$ 503.881,68 pelos serviços realizados.





Em razão da inviabilidade de ocupar o imóvel e da ausência de perspectiva para a conclusão das obras, o edifício foi devolvido à Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger), também em agosto de 2025.





A fundação confirma que não foi possível realizar nova licitação para a reforma porque, após avaliações técnicas, o espaço não atenderia mais às necessidades da autarquia, já que houve aumento no número de colaboradores ao longo dos anos. Além disso, o DER-ES teria alertado a Fapes que seria viável contratar a segunda colocada da licitação realizada em 2022, uma vez que as condições e os valores originalmente contratados não poderiam ser mantidos após o período de execução do contrato com a primeira empresa.





Sendo assim, após a devolução da propriedade, a Seger concluiu os serviços já iniciados e executou as intervenções voltadas à segurança patrimonial e à preservação da edificação, incluindo o fechamento dos acessos ao seu interior, com o objetivo de resguardar sua integridade.