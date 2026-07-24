Importante avenida da Serra passa por obra de revitalização e terá ciclovia

A Avenida José Moreira Martins Rato, no Bairro de Fátima, na Serra, passa por uma revitalização e construção de uma nova ciclovia. A intervenção, segundo a prefeitura, vai durar aproximadamente seis meses e o trânsito pode ser alterado em alguns trechos.





O serviço, executado pela Secretaria de Obras (Seob), tem investimento de R$ 13 milhões. Entre os trabalhos previstos estão o recapeamento e a construção da ciclovia em aproximadamente dois quilômetros da via, além de melhorias nas calçadas e reforço da sinalização viária.





A ordem de serviço foi assinada na terça-feira (21). A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que as pistas estão reduzidas em alguns trechos, que estão sinalizados por placas.





A secretária de Obras da Serra, Izabela Roriz, esclareceu uma dúvida da população: a preocupação com as retiradas das árvores do canteiro central. "Nós não vamos retirar as árvores; são duas faixas de rolamento para ciclovias, uma para a esquerda, uma para a direita, e conseguimos deixar um canteiro no meio para as árvores, com iluminação."







Izabela explicou ainda que a avenida não será fechada totalmente e que haverá somente interdições parciais durante o período.