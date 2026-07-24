Reforma tributária acelera doações de imóveis: como tomar essa decisão?

A expectativa de mudanças trazidas pela reforma tributária tem provocado uma corrida de brasileiros para antecipar a doação de imóveis como estratégia de planejamento patrimonial. Segundo reportagem publicada do jornal O Globo, os cartórios registraram um recorde de doações de imóveis em 2025. Foram 185.861 escrituras, alta de 59% em relação a 2020 e o maior número da série histórica, de acordo com dados do Colégio Notarial do Brasil – Conselho Federal.

O movimento é impulsionado pela regulamentação da reforma tributária, que tornará obrigatória a adoção de alíquotas progressivas para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) pelos estados, além de reforçar o uso do valor de mercado dos bens como base de cálculo em diversas situações. A expectativa é que, em muitos casos, o custo das transmissões patrimoniais aumente.

Embora a antecipação das doações possa fazer parte de uma estratégia patrimonial, ressalto que a decisão não deve ser motivada exclusivamente pela expectativa de mudanças tributárias, e sim precisa ser acompanhada de um planejamento financeiro.