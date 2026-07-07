Reforma tributária leva doações de imóveis a baterem recorde no ES

O temor do aumento de impostos com a reforma tributária tem provocado uma corrida aos cartórios no Espírito Santo, levando as doações de imóveis a um patamar recorde.





De olho no impacto da nova cobrança sobre a transmissão de bens, que começa a ter efeitos em 2027, famílias capixabas estão antecipando o planejamento sucessório para garantir a tributação atual. As mudanças previstas pelo novo regime podem fazer a alíquota que hoje está em 4% alcançar até 8% nos próximos anos.





Os Cartórios de Notas capixabas registraram 2.064 escrituras públicas de doação de imóveis em 2025, maior número da série histórica e um crescimento de 53% em relação a 2020, quando foram realizados 1.346 atos. Em 2024, já havia ocorrido uma expansão, quando foram feitas 1.982 transferências contra 1.693 em 2023.





Dados do Sindicato dos Notários e Registradores do Espírito Santo (Sinoreg-ES) apontam que em 2026 a tendência mantém o mesmo ritmo. De janeiro a junho de 2026 foram 702 escrituras, contra 756 no mesmo período de 2025.





O movimento ocorre em paralelo ao avanço da arrecadação do imposto no Estado. Em 2020, o ITCMD gerou R$ 104,9 milhões aos cofres capixabas a preços correntes, segundo dados do Painel Principais Receitas do Espírito Santo, do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN). Em 2025, o valor alcançou R$ 245,4 milhões, um crescimento de 134% em cinco anos.