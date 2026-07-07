Elo entre ES e Macau abre rota para atrair novas empresas chinesas

De olho em atrair mais empresas chinesas para o Espírito Santo, a exemplo da confirmação do investimento da fábrica da GWM em Aracruz, a Nova ES, agência de atração de investimentos do Espírito Santo firmou acordo com um centro de negócios sediado em Macau, na Costa Sul chinesa.





A assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) com o CECPS (Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Espanhola) foi realizada em meados de junho, em São Paulo.





O acordo visa a ampliar a cooperação institucional, qualificar a troca de informações e estruturar agendas de prospecção com empresas chinesas que avaliam oportunidades de investimento e operação no Brasil.





O CECPS é uma organização voltada à promoção de negócios internacionais e à aproximação entre empresas dessas nações.





Com a parceria, a agência ampliará o acesso a informações qualificadas a setores com aderência ao perfil econômico capixaba, como tecnologia, eletrodomésticos, mobilidade, logística e distribuição.





O encontro para formalizar o MoU contou com a presença da diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa; do diretor executivo do CECPS, Scott Ye; da gerente sênior do Departamento de Relações Públicas, Marina Miranda; e da associada sênior do Departamento de Serviços Empresariais, Luana Jiaying Xu.