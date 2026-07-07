Elo entre ES e Macau abre rota para atrair novas empresas chinesas

De olho em atrair mais empresas chinesas para o Espírito Santo, a exemplo da confirmação do investimento da fábrica da GWM em Aracruz, a Nova ES, agência de atração de investimentos do Espírito Santo firmou acordo com um centro de negócios sediado em Macau, na Costa Sul chinesa.
A assinatura do Memorando de Entendimento (MoU) com o CECPS (Centro de Serviços Econômicos e Comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa e Espanhola) foi realizada em meados de junho, em São Paulo.
O acordo visa a ampliar a cooperação institucional, qualificar a troca de informações e estruturar agendas de prospecção com empresas chinesas que avaliam oportunidades de investimento e operação no Brasil.
O CECPS é uma organização voltada à promoção de negócios internacionais e à aproximação entre empresas dessas nações.
Com a parceria, a agência ampliará o acesso a informações qualificadas a setores com aderência ao perfil econômico capixaba, como tecnologia, eletrodomésticos, mobilidade, logística e distribuição.
O encontro para formalizar o MoU contou com a presença da diretora-presidente da Nova ES, Patrícia Gouvêa; do diretor executivo do CECPS, Scott Ye; da gerente sênior do Departamento de Relações Públicas, Marina Miranda; e da associada sênior do Departamento de Serviços Empresariais, Luana Jiaying Xu.
Além de ampliar o acesso a companhias internacionais em processo de expansão, o acordo permitirá a apresentação, de forma organizada, dos diferenciais competitivos do Espírito Santo.
Entre eles, estão a localização, a infraestrutura logística e a participação consolidada no comércio exterior, com a China respondendo por 45% das importações capixabas em fevereiro de 2026, segundo o sistema Comex Stat.
Há ainda a estabilidade fiscal, atestada pela nota A na Capacidade de Pagamento (Capag), mantida há 14 anos consecutivos, conforme a Secretaria do Tesouro Nacional (STN), e a capacidade de conexão com cadeias produtivas nacionais e globais.
“A Nova ES atuará na organização de informações estratégicas sobre o estado, no mapeamento de sinergias entre as demandas das empresas e as oportunidades capixabas e na interlocução institucional necessária para apoiar a avaliação de investimentos. Esse trabalho busca dar mais previsibilidade à tomada de decisão das companhias e qualificar o Espírito Santo como alternativa competitiva para projetos produtivos, logísticos e comerciais”, afirma Patrícia Gouvêa.
Ela ressalta que entre os negócios em estágio inicial de prospecção estão empresas dos mais diversos segmentos.
“As conversas poderão envolver tanto a avaliação de unidades produtivas quanto a estruturação de operações de importação, distribuição e acesso ao mercado brasileiro, sempre respeitando as etapas técnicas, negociais e regulatórias necessárias para cada projeto”, explica a diretora-presidente da Nova ES.
Sobre a relevância do mercado chinês, Patrícia Gouvêa destaca que a China possui oportunidades em setores diretamente conectados às potencialidades do Espírito Santo. Dessa forma, ao estabelecer um canal com o CECPS, a Nova ES passa a ter uma ponte qualificada para apresentar o estado, entender as demandas dessas companhias e construir agendas concretas de prospecção.
Próximos passos
Como próximos passos, as instituições criaram um grupo de trabalho para troca de informações e aprofundamento das possibilidades apresentadas. Também está prevista a realização de um evento on-line, com tradução simultânea, para apresentar o Espírito Santo a empresas chinesas selecionadas, além de agendas individuais com companhias interessadas em avançar nas conversas.
A assinatura do MoU com o CECPS integra uma agenda mais ampla conduzida pela Nova ES para ampliar o alcance institucional do Espírito Santo junto a investidores nacionais e internacionais.
Ao lado de acordos já firmados com entidades como Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e Lide Espírito Santo, e de novas frentes em construção com o setor produtivo, a parceria reforça o papel da agência na organização de informações estratégicas, na articulação entre instituições e na abertura de canais qualificados para apresentar o Estado como um destino sólido, competitivo e em ascensão para novos investimentos.