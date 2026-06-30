Fábrica no ES fará GWM investir mais do que R$ 10 bi previstos no Brasil

A instalação da fábrica da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai fazer com que o investimento da empresa no Brasil supere os R$ 10 bilhões que estavam previstos.





O anúncio oficial da segunda unidade industrial da montadora no Brasil será nesta terça-feira (30), às 10h, no terreno onde ficará a fábrica, em uma área de 1,7 milhão de metros quadrados próxima à Suzano e ao Portocel, em Barra do Riacho. O evento contará com a presença de representantes da GWM liderados pelo CPO Global da empresa, Mr. Meng.





Na fábrica de Aracruz, o plano dos chineses é ter uma operação mais robusta. Com área maior do que a da primeira unidade da montadora no Brasil, em Iracemápolis (SP), inaugurada há 10 meses, a futura instalação terá capacidade de abrigar mais fornecedores no entorno.





O valor do investimento em Aracruz ainda não foi definido, mas se trata de um novo aporte, não previsto no planejamento inicial da montadora para o Brasil. Dessa forma, esses novos recursos serão adicionais aos R$ 10 bilhões do plano de investimentos estabelecido pela GWM para o país até 2032. As informações são do chefe de operações da GWM Brasil, Diego Fernandes, ao Valor Econômico.





A futura fábrica da GWM no Espírito Santo prevê capacidade produtiva de até 200 mil veículos por ano, investimentos estimados em R$ 4,6 bilhões e potencial para gerar até 10 mil empregos diretos e indiretos, segundo informações do governo do Estado.





A primeira fase do empreendimento, cuja obra está prevista para começar este ano, contempla a produção de até 100 mil veículos anuais, investimentos entre R$ 2,3 bilhões e R$ 2,9 bilhões e geração de até 5 mil empregos. As etapas seguintes poderão ampliar a capacidade para 200 mil veículos por ano a partir de 2030.