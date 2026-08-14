Novo decide manter candidatura de Monjardim ao Senado

Após articular, nos últimos dias para registro das candidaturas, uma mudança na candidatura majoritária no Espírito Santo – lançando o vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao governo do Estado em vez de disputar o Senado Federal –, o partido Novo decidiu manter o plano original e o que foi definido pela convenção da legenda.





O partido Novo tinha feito reuniões com o PRTB, do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, e uma das ideias era fazer uma aliança para lançar Monjardim ao governo e fazer coligação com Miranda no Senado e ainda com outro candidato de outra sigla de direita, segundo havia informado o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar.





Nesta sexta-feira (14), o Novo informou, por nota, que decidiu, em conjunto com as siglas com as quais vinha mantendo conversas para a formação de uma aliança eleitoral no Espírito Santo, manter o plano original e confirmar Monjardim na disputa pelo Senado nas eleições deste ano.





A ideia de lançar o candidato ao governo também seria uma forma de ampliar o palanque do partido no Estado para o candidato da sigla à Presidência, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema.





De acordo com a legenda, as conversas entre os partidos envolvem a construção de um entendimento político para a formação das chapas e a definição de candidaturas e apoios.





Entre os fatores considerados pelo grupo está a dimensão da aliança em negociação, que reúne partidos com aproximadamente 100 deputados federais e estaduais concorrendo nas eleições. Também entraram na avaliação o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e o impacto da distribuição desse espaço na estratégia de campanha para o Senado.





Monjardim afirma que considera sua presença no Senado importante para ampliar a representatividade política. O candidato disse que pretende atuar no combate ao que classifica como “tirania do STF” e avaliou que os atuais senadores não representam a linha política que defende. Segundo Monjardim, sua candidatura busca oferecer uma atuação mais efetiva em defesa dos capixabas.





Com a decisão, Monjardim mantém o projeto eleitoral que vem sendo construído há cerca de um ano e meio. As diretrizes de sua pré-campanha e o plano de governo seguem sendo elaborados dentro da estratégia inicialmente definida pelo Novo.





A manutenção da candidatura também consolida o que o partido classifica como a “construção do Senado”, movimento voltado à estruturação de uma candidatura própria para a disputa da única vaga de senador em jogo no Espírito Santo nas eleições deste ano.