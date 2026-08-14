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Eleições 2026

Novo decide manter candidatura de Monjardim ao Senado

Durante a semana, a sigla articulou uma possível mudança na candidatura do vereador de Vitória ao governo do Estado, tendo na chapa ao Senado o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda a partir de coligação com o PRTB e outra legenda de direita

Publicado em 14 de Agosto de 2026 às 15:04

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

14 ago 2026 às 15:04
Leonardo Monjardim pode deixar a candidatura ao Senado Federal para concorrer ao governo do ES
Leonardo Monjardim vai concorrer ao Senado pelo ES Divulgação

Após articular, nos últimos dias para registro das candidaturas, uma mudança na candidatura majoritária no Espírito Santo lançando o vereador de Vitória Leonardo Monjardim ao governo do Estado em vez de disputar o Senado Federal –, o partido Novo decidiu manter o plano original e o que foi definido pela convenção da legenda.


O partido Novo tinha feito reuniões com o PRTB, do ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda, e uma das ideias era fazer uma aliança para lançar Monjardim ao governo e fazer coligação com Miranda no Senado e ainda com outro candidato de outra sigla de direita, segundo havia informado o presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar.


Nesta sexta-feira (14), o Novo informou, por nota, que decidiu, em conjunto com as siglas com as quais vinha mantendo conversas para a formação de uma aliança eleitoral no Espírito Santo, manter o plano original e confirmar Monjardim na disputa pelo Senado nas eleições deste ano. 


A ideia de lançar o candidato ao governo também seria uma forma de ampliar o palanque do partido no Estado para o candidato da sigla à Presidência, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema.


De acordo com a legenda, as conversas entre os partidos envolvem a construção de um entendimento político para a formação das chapas e a definição de candidaturas e apoios. 


Entre os fatores considerados pelo grupo está a dimensão da aliança em negociação, que reúne partidos com aproximadamente 100 deputados federais e estaduais concorrendo nas eleições. Também entraram na avaliação o tempo de propaganda eleitoral no rádio e na televisão e o impacto da distribuição desse espaço na estratégia de campanha para o Senado.


Monjardim afirma que considera sua presença no Senado importante para ampliar a representatividade política. O candidato disse que pretende atuar no combate ao que classifica como “tirania do STF” e avaliou que os atuais senadores não representam a linha política que defende. Segundo Monjardim, sua candidatura busca oferecer uma atuação mais efetiva em defesa dos capixabas.


Com a decisão, Monjardim mantém o projeto eleitoral que vem sendo construído há cerca de um ano e meio. As diretrizes de sua pré-campanha e o plano de governo seguem sendo elaborados dentro da estratégia inicialmente definida pelo Novo.


A manutenção da candidatura também consolida o que o partido classifica como a “construção do Senado”, movimento voltado à estruturação de uma candidatura própria para a disputa da única vaga de senador em jogo no Espírito Santo nas eleições deste ano.

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