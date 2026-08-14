Helder "ressuscita" o metrô de superfície. Mas só como ideia a ser estudada



- Criar Comitê de Mobilidade Urbana com governo estadual, instituições de ensino e pesquisa, municípios e sociedade civil, para planejar, projetar e monitorar a execução de soluções de mobilidade urbana



- Retomar os estudos que tratam da defesa dos interesses públicos e que requalifiquem o espaço urbano, melhorando a circulação, com foco na melhoria da eficiência do sistema de transporte coletivo.



- Aprofundar o estudo do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES), que considerou a viabilidade da implantação de projetos de corredores de BRT, além de transporte público de alta capacidade, tipo VLT ou similares para serem implantados nas próximas décadas.



- Desenvolver o Plano Integrado de Mobilidade Metropolitano, com a participação de especialistas, empresários, trabalhadores e sociedade organizada.



- Realizar estudos técnicos para constituir fontes extra tarifárias de financiamento do transporte coletivo, em conformidade com o novo marco legal (Lei 15.432/2026) avaliando a viabilidade da implantação , da Tarifa Zero, alinhados aos estudos em curso no âmbito do Governo Federal e o Ministério Público de Contas (MPContas) do Espírito Santo.





- Instituir o Programa Capixaba de Transição Energética no Transporte

Público com o objetivo de corrigir a rota da transição do transporte

no Espírito Santo, que fortalece o individual e o privado sem a

consolidação de uma estratégia pública de transição no transporte

coletivo.





- Criar programas e ações educativas visando a redução da violência

no trânsito.





- Apoiar a implantação de unidades habitacionais populares em parceria

com movimentos e entidades sociais que lutam pelo direito à moradia,

bem como com financiamento do Programa Minha Casa, Minha Vida,

do Governo Federal.





- Revisar o Programa Habitacional do Estado (PHSES) como facilitador

de construção e melhorias em moradias, com subsídio para aquisição

de material e oferta de formação de mão de obra.





- Fortalecer o saneamento público de qualidade por meio da Cesan

e demais operadoras, e ampliar os mecanismos que garantam a

segurança hídrica para o abastecimento humano e a produção

agropecuária, principalmente para os pequenos e médios produtores

rurais.





- Avançar no cumprimento das metas do Plano Nacional de Saneamento,

ampliando a oferta de serviços em todo o estado, tendo como

prioridade a zona rural.





- Garantir ações de contenção e drenagem para prevenção e controle de enchentes, alagamentos e inundações.



- Fortalecer, valorizar e ampliar os recursos financeiros e humanos para garantir presença e atuação da Defesa Civil Estadual, bem como apoiar estruturação das defesas nos municípios.

