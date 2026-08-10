Violência contra a mulher vira campo de batalha eleitoral no ES

Entre os estados do Sudeste, o Espírito Santo tem a maior taxa de feminicídios (1,7 por 100 mil mulheres, em 2025) e também está acima da média nacional nesse quesito — 10º lugar, empatado com Pernambuco e Paraíba. Os dados são da nota técnica Retratos dos Feminicídios do Brasil, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública.





O problema chama a atenção não apenas estatisticamente, mas perceptivelmente. As notícias sobre mulheres assassinadas por companheiros ou ex-companheiros no estado são estarrecedoras, entristecedoras e revoltantes.





Considerando que 53% do eleitorado do Espírito Santo é composto por mulheres, não é de se estranhar que o combate à violência contra a mulher esteja na ordem do dia dos candidatos ao governo do Espírito Santo.





O governador Ricardo Ferraço (MDB), o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) e o deputado federal Helder Salomão (PT) abordam o tema em quase todos os discursos da pré-campanha.





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Pazolini destaca a liderança negativa do Espírito Santo como o mais violento para mulheres no Sudeste.



"E Vitória dando exemplo. Nós chegamos a 600 dias sem mortes (sem feminicídios)", afirmou o ex-prefeito na convenção estadual do próprio partido, no último dia 4.

Antes, fez um aceno aos profissionais da segurança pública, outra fatia do eleitorado que Pazolini, delegado da Polícia Civil, tenta conquistar:

"O Espírito Santo, infelizmente, apesar dos esforços de todos os policiais civis, estaduais, federais, municipais, todos profissionais da segurança pública (,,,) mesmo com o esforço de mulheres e homens que trabalham em defesa da nossa vida, o Espírito Santo ainda é o estado mais violento (para mulheres) da região Sudeste."



No dia 1º de agosto, durante a convenção do PL, sigla que o apoia, o republicano também abordou o tema. Expôs a posição do Espírito Santo entre os estados do Sudeste em relação aos feminicídios. E mais:





"Nós estivemos juntos com o nosso candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro (do PL, no dia 18 de julho), apresentando tudo aquilo que foi desenvolvido na cidade de Vitória, no que diz respeito à proteção às famílias e às mulheres".