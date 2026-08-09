"Sou contra o confisco da previdência", diz presidente da associação nacional dos desembargadores sobre juízes punidos com a perda do cargo

Coube ao CNJ definir o rito, a forma como a perda do cargo vai ser aplicada, o que envolve um caminho burocrático e, possivelmente, demorado. Mas já é alguma coisa.



Buzzi tem 68 anos de idade. Assim, seria aposentado daqui a sete anos, ao completar 75.





NOVO CÓDIGO DE CONDUTA





O presidente da associação nacional dos desembargadores também comentou, por alto, a proposta feita pelo presidente do CNJ e do STF, Edson Fachin, de instituir um código de conduta para magistrados.





O texto foi apresentado por Fachin ao Conselho e, se aprovado, valerá para todos os juízes e desembargadores do país, além de ministros de tribunais superiores. Os ministros do Supremo, porém, ficariam de fora, já que o STF não está subordinado ao CNJ.





O texto estabelece, por exemplo, que deve haver diretrizes claras sobre a participação de juízes em eventos, o recebimento de presentes, as relações entre magistrados e empresas, o mapeamento de vínculos familiares ou profissionais que possam causar conflito de interesses e o uso de informações obtidas em razão do cargo.





Os tribunais terão 60 dias para contribuir com a proposta, a partir do momento que ela for aprovada pelo Conselho.





O presidente da associação nacional dos desembargadores disse ainda não conhecer a íntegra do texto, mas é favorável.



