Motociclista de 30 anos morre em acidente com carro em Vargem Alta

Um motociclista de 30 anos morreu após um acidente envolvendo um carro e uma motocicleta na noite deste sábado (8), na localidade de Castelinho, zona rural de Vargem Alta, na Região Sul Serrana do Espírito Santo.





Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro relatou que a motocicleta teria invadido a contramão em uma curva e que não conseguiu desviar a tempo. O condutor fez o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e constatou a morte do motociclista. A identidade da vítima não foi informada.





Segundo a Polícia Civil, o motorista foi conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado. A corporação informou que ele permaneceu no local do acidente e não havia indícios de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Vargem Alta.