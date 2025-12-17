Afinal, as abelhas no mundo estão desaparecendo? Entenda!

O assunto em destaque nesta edição do "CBN Meio Ambiente", com o comentarista Marco Bravo, é sugestão de um de nossos ouvintes. A dúvida é, se de fato, as abelhas estão em extinção? O comentarista responde! As abelhas sofrem com um conjunto de fatores: uso excessivo de agrotóxicos; desmatamento e perda de habitat; mudanças climáticas; doenças, parasitas e espécies invasoras e agricultura pouco diversificada.

Por que isso é grave? As abelhas são responsáveis por cerca de 70% da polinização das plantas que produzem alimentos. Se o número de abelhas cair drasticamente: cai a produção de frutas, legumes, grãos e sementes; a comida fica mais cara e mais escassa; ecossistemas entram em desequilíbrio; animais que dependem dessas plantas também sofrem; afeta diretamente a segurança alimentar humana e não é exagero dizer que as abelhas sustentam a base da vida terrestre. Ouça a conversa completa!