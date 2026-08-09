3 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

A Lotofácil sorteou neste domingo (9) as 15 dezenas do concurso 3757, cujo prêmio principal era de R$ 2 milhões. Os números premiados foram: 15 - 08 - 20 - 24 - 02 - 04 - 11 - 06 - 12 - 23 - 22 - 03 - 17 - 01 - 21.





Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as 15 dezenas, e o prêmio está estimado em R$ 5 milhões para o próximo sorteio. Três apostas registradas no Espírito Santo acertaram 14 números e ganharam R$ 2.380,88 cada. Os bilhetes são de Guaçuí, Guarapari e Vila Velha.





O sorteio foi realizado no fim da manhã, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.