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3 apostas do ES ficam a uma dezena do prêmio milionário da Lotofácil

Apostadores de Vila Velha, Guarapari e Guaçuí ganharam R$ 2.380,88 cada. Segundo a Caixa Econômica Federal, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 5 milhões

Publicado em 09 de Agosto de 2026 às 12:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2026 às 12:20
Loteria
Blossom Stock Studio / Shutterstock.com

A Lotofácil sorteou neste domingo (9) as 15 dezenas do concurso 3757, cujo prêmio principal era de R$ 2 milhões. Os números premiados foram: 15 - 08 - 20 - 24 - 02 - 04 - 11 - 06 - 12 - 23 - 22 - 03 - 17 - 01 - 21.


Segundo a Caixa Econômica Federal, ninguém acertou as 15 dezenas, e o prêmio está estimado em R$ 5 milhões para o próximo sorteio. Três apostas registradas no Espírito Santo acertaram 14 números e ganharam R$ 2.380,88 cada. Os bilhetes são de Guaçuí, Guarapari e Vila Velha.


O sorteio foi realizado no fim da manhã, no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

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