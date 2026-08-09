Mega-Sena 3042: seis apostas do ES ganham prêmios de até R$ 68 mil

Seis apostas feitas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas do concurso 3.042 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (9), e receberam prêmios que variam de R$ 22 mil a R$ 68 mil.





Os números sorteados foram: 02 – 05 – 10 – 35 – 40 – 53.





Cariacica teve três apostas premiadas, sendo um bolão com 50 cotas, que recebeu R$ 68.782,50. As outras duas foram apostas simples, de R$ 6 cada, que levaram R$ 22.927.





Segundo a Caixa Econômica Federal, as demais apostas que acertaram cinco dezenas foram feitas em Colatina, Itarana e João Neiva.





O prêmio principal, de R$ 164 milhões, saiu para um bolão de 100 cotas registrado em Fortaleza, no Ceará.