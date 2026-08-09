Mega-Sena 3042: veja as dezenas sorteadas neste domingo (9)

A Mega-Sena sorteou neste domingo (9) as seis dezenas do concurso 3042, cujo prêmio principal era de R$ 164,8 milhões. Os números premiados foram: 02 - 05 - 10 - 35 - 40 - 53.





O prêmio principal saiu para um bolão de 100 cotas de Fortaleza, no Ceará. Seis apostas registradas no Espírito Santo acertaram cinco das seis dezenas e faturaram prêmios de até R$ 68 mi.



O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.