'Zendaya me viu no tapete vermelho e ficou boquiaberta — ainda estou em choque'

"Eu me divirto muito trabalhando em conjunto com o fato de que cubro meu cabelo ou meus braços", diz ela. "Eu diria que é como 'halalizar' o visual. Eu sempre me pergunto: 'Mas como eu halalizo isso?'", brinca, empregando o termo usado pelos muçulmanos para tudo o que está de acordo com as leis da Sharia.