Caminhoneiro foge após acidente com picape na BR 101 em Pedro Canário

Um caminhão que transportava toras de eucalipto tombou após se envolver em uma colisão com uma picape Fiat Strada na BR 101, em Pedro Canário, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta segunda-feira (20).





Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o caminhão teria invadido a contramão e atingido a picape, que seguia no sentido oposto. Após a batida, o veículo de carga tombou. Ainda de acordo com a PRF, o caminhoneiro fugiu do local. O motorista da Fiat Strada ficou ferido e foi socorrido para um hospital.





De acordo com a Ecovias Capixaba, a colisão ocorreu às 15h50 e provocou a interdição total da BR 101. Até as 18h, o tráfego permanecia bloqueado.