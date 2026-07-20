Ataque a tiros deixa quatro pessoas feridas em bar da Serra

Um ataque a tiros em um bar deixou quatro homens feridos na noite de domingo (19), no bairro Balneário de Carapebus, na Serra. Uma das vítimas foi socorrida em estado grave.





Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que dois homens encapuzados desceram de um veículo e efetuaram diversos disparos contra as pessoas que estavam no estabelecimento.





Duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, no mesmo município. Entre elas, um jovem de 21 anos, atingido por tiros no tórax, abdômen e braço, em estado mais grave.





Outra vítima, um motorista de aplicativo, levou um tiro na coxa e seguiu com o próprio veículo até um hospital para receber atendimento. O quarto ferido deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina.





A Polícia Civil informou que o caso será investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra. Até o momento, nenhum suspeito de participar do ataque foi detido.