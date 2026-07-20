Ataque a tiros mata jovem e deixa homem ferido na Praia de Manguinhos, na Serra

Um jovem de 21 anos, identificado como Alexandre Oliveira dos Santos, foi morto a tiros na Praia de Manguinhos, na Serra, no último sábado (18). Outro homem que estava no local também foi baleado e socorrido para um hospital.



Segundo a Polícia Militar, testemunhas relataram que Alexandre estava na praia quando dois suspeitos chegaram ao local efetuando disparos. O jovem foi atingido no tórax, na cabeça e na região dorsal. Ele não resistiu e morreu no local. O outro homem baleado foi socorrido e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. O estado de saúde dele não foi informado.





O caso será investigado pela Polícia Civil, que deverá apurar a motivação do crime e identificar os autores dos disparos.