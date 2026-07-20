Carro desce ladeira, bate em outro e os dois caem na entrada de igreja em Vila Velha

Um acidente envolvendo dois carros foi registrado na noite de domingo (19), às 18h43, no bairro Garoto, em Vila Velha. Os veículos caíram na entrada da Igreja Nossa Senhora das Graças.





Segundo moradores, um dos automóveis, um Volkswagen Up, teria descido a ladeira da Rua Jorge Tavares em alta velocidade. O motorista perdeu o controle da direção, atingiu outro carro que estava estacionado e ambos foram parar no acesso à igreja.





Conforme apuração da reportagem da TV Gazeta, no veículo que desceu a ladeira estavam um casal e duas crianças. Uma mulher precisou ser encaminhada a um hospital.





Ainda de acordo com moradores, só houve celebração na igreja na manhã de domingo. No momento do acidente a igreja estava fechada.





Na manhã desta segunda-feira (20), os dois veículos ainda permaneciam no local.





* Com informações do repórter Alberto Borém, da TV Gazeta.