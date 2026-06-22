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Embriaguez ao volante

Motorista invade festa religiosa e atropela fiéis em Santa Teresa

Segundo a PM, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade para se equilibrar e odor etílico

Publicado em 22 de Junho de 2026 às 12:36

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

22 jun 2026 às 12:36
Caso aconteceu no bairro Nova Valsugana durante a festa do padroeiro da igreja de São Luiz Gonzaga
Leitor AG

Um motorista embriagado invadiu com o carro o pátio da Festa do Padroeiro São Luís Gonzaga, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, atropelou fiéis e deixou três pessoas feridas, no domingo (21). 


De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o condutor, de 66 anos, trafegava em alta velocidade e de forma desgovernada pelo local do evento. Após atropelar as vítimas, ele ainda bateu em outro veículo. 


As vítimas, duas mulheres de 33 e 45 anos, foram encaminhadas ao Hospital Madre Regina. Um homem de 46 anos precisou ser levado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, devido à gravidade dos ferimentos.


Segundo a corporação, o motorista apresentava sinais evidentes de embriaguez, como fala desconexa, dificuldade para se equilibrar e odor etílico. Ele foi levado à delegacia, onde o teste do bafômetro confirmou a ingestão de bebida alcoólica. O nome dele não foi divulgado.


O homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em três ocorrências, e por dirigir sob efeito de álcool. Em seguida, foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Aracruz, no Norte do Estado.

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