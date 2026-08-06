Suspeitos de aplicar golpe da falsa central bancária são presos no ES

Segundo o o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, um dos integrantes entrou em contato com o médico se passando por gerente de banco e informou que havia transferências agendadas sem autorização. Para impedir as supostas movimentações, o médico foi orientado a acessar links enviados pelos criminosos, o que permitiu a realização das fraudes.





O crime ocorreu em 23 de julho e foi denunciado dias depois à Polícia Civil de Goiás. Durante a apuração, os investigadores descobriram que parte do dinheiro havia sido transferida para a conta de uma empresa ligada a uma mulher de 23 anos, identificada como Riany Ewald. Ela é moradora de Viana, o que levou ao pedido de apoio à Polícia Civil capixaba.





“Ao chegar no endereço que seria da beneficiária, nos deparamos com uma loja de óculos, onde nos foi informado que ela era funcionária. A gerente e outras funcionárias sabiam que ela aplicava golpes, mas ela não trabalhava mais lá. Ao investigar com outros conhecidos, identificamos que ela estava na casa da avó e ela confessou os fatos ao ser abordada (no local)”, relatou o delegado.