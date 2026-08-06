Suspeitos de aplicar golpe da falsa central bancária são presos no ES

Três pessoas foram presas em flagrante na Grande Vitória suspeitas de integrar uma organização criminosa especializada no golpe da falsa central bancária. Segundo a Polícia Civil, o grupo causou um prejuízo de R$ 200 mil a um médico de 74 anos, morador de Goiânia (GO), e atuava em diferentes estados do país.
Os suspeitos — dois homens e uma mulher — foram localizados em Viana e Vila Velha durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo em apoio à Polícia Civil de Goiás. De acordo com as investigações, a quadrilha tinha ramificações em estados como Goiás e São Paulo. As identidades dos presos não foram divulgadas oficialmente pela corporação.
Segundo o o chefe da Divisão Patrimonial (DRCCP) e titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Brenno Andrade, um dos integrantes entrou em contato com o médico se passando por gerente de banco e informou que havia transferências agendadas sem autorização. Para impedir as supostas movimentações, o médico foi orientado a acessar links enviados pelos criminosos, o que permitiu a realização das fraudes.
O crime ocorreu em 23 de julho e foi denunciado dias depois à Polícia Civil de Goiás. Durante a apuração, os investigadores descobriram que parte do dinheiro havia sido transferida para a conta de uma empresa ligada a uma mulher de 23 anos, identificada como Riany Ewald. Ela é moradora de Viana, o que levou ao pedido de apoio à Polícia Civil capixaba.
“Ao chegar no endereço que seria da beneficiária, nos deparamos com uma loja de óculos, onde nos foi informado que ela era funcionária. A gerente e outras funcionárias sabiam que ela aplicava golpes, mas ela não trabalhava mais lá. Ao investigar com outros conhecidos, identificamos que ela estava na casa da avó e ela confessou os fatos ao ser abordada (no local)”, relatou o delegado.
Segundo Brenno, durante a conversa com os policiais, Riany disse que utilizava a própria conta bancária para receber parte dos valores desviados. Ela confessou o esquema e informou que recebia uma comissão para ceder a conta, além de indicar os responsáveis pelo recrutamento de novos participantes. O valor recebido seria entre R$ 4 mil e R$ 5 mil, no entanto, essa informação ainda será apurada.
Riany também revelou que um dos recrutadores, identificado como Michael Arcanjo Goedert Mais, de 24 anos, tinha vindo de Santa Catarina para tratar sobre o golpe e indicou o endereço em que ele estaria, em Itaparica, Vila Velha.
Uma equipe da DRCC foi até o local, onde encontrou também um segundo homem, morador da Serra, identificado como Renato Marcelino Cazaroto, de 42 anos, que tinha envolvimento no golpe.“Eles confessaram o crime e contaram que estavam aqui para tentar outra conta laranja. Esse da Serra tinha 11 passagens por diversos crimes, sendo um deles por estelionato”, frisou o delegado.
Os presos foram autuados por estelionato, fraude eletrônica, sucessão criminosa e lavagem de capitais (dinheiro) e encaminhados ao sistema prisional. As prisões foram mantidas na audiência de custódia, apesar de habeas corpus terem sido solicitados.
As investigações agora continuam a fim de identificar outros envolvidos. De acordo com o adjunto da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (DRCC), delegado Ícaro Olimpio, o grupo descoberto pela polícia é maior do que o esperado.
“Eles eram recrutados (inicialmente) apenas para ceder a conta e depois viram recrutadores de mais pessoas para cederem as contas. Ela (Riany) disse que estava há menos de dois meses atuando nesse esquema, mas há envolvimento de outras pessoas. A mulher disse que os recrutadores sempre falaram de pessoas do Rio de Janeiro.”
A reportagem tenta localizar a defesa dos suspeitos. O canal segue aberto para manifestação.