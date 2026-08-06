Novo empreendimento do BH terá minishopping e 300 vagas de emprego no ES

A rede Supermercados BH deve lançar em breve um novo empreendimento em Vila Velha, que contará também com um minishopping e gerará, ao todo, 300 empregos diretos. Serão 100 postos durante a construção e 200 na fase de operação, incluindo as vagas que serão abertas nas cinco lojas previstas no projeto.





A unidade será instalada na Rodovia Darly Santos, ao lado do Terminal de Itaparica, e terá mais de 10 mil m² de área construída.





Entre as oportunidades previstas, estarão as de operador de caixa, empacotador, atendente de balcão, fiscal de caixa, repositor, açougueiro e padeiro.