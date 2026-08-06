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Investimento

Novo empreendimento do BH terá minishopping e 300 vagas de emprego no ES

Entre as oportunidades previstas, estarão as de operador de caixa, empacotador, atendente de balcão, fiscal de caixa, repositor, açougueiro e padeiro

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 13:00

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

06 ago 2026 às 13:00
Loja do Supermercados BH em Laranjeiras, Serra
Loja do Supermercados BH na Grande Vitória Divulgação/Supermercados BH

A rede Supermercados BH deve lançar em breve um novo empreendimento em Vila Velha, que contará também com um minishopping e gerará, ao todo, 300 empregos diretos. Serão 100 postos durante a construção e 200 na fase de operação, incluindo as vagas que serão abertas nas cinco lojas previstas no projeto.


A unidade será instalada na Rodovia Darly Santos, ao lado do Terminal de Itaparica, e terá mais de 10 mil m² de área construída.


Entre as oportunidades previstas, estarão as de operador de caixa, empacotador, atendente de balcão, fiscal de caixa, repositor, açougueiro e padeiro.

O valor do investimento segue em fase de validação e, por esse motivo, não será divulgado neste momento.


No dia 22 de julho, foi realizada uma audiência pública para apresentação e discussão do Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV). O evento contou com a participação de moradores dos bairros do entorno, como Jockey de Itaparica, Jardim Guaranhuns, Araçás e Darly Santos.


Durante o encontro, foram apresentados os estudos sobre os impactos do empreendimento na região, além de ter sido aberto um espaço para esclarecimento de dúvidas e manifestações dos participantes. Todas as declarações foram registradas e seguem para a elaboração do Termo de Compromisso.

Concluída essa etapa, o projeto arquitetônico poderá ser aprovado para que a obra seja devidamente licenciada pelo município.


Ainda não é possível definir um cronograma para o início das obras, uma vez que o empreendimento depende da conclusão dos trâmites e das aprovações junto à Prefeitura de Vila Velha. Após a emissão das autorizações necessárias, a previsão é que a execução da obra ocorra em aproximadamente 12 meses.


Conforme o projeto, o empreendimento contará com uma unidade do Supermercados BH e um mall com cinco lojas, cujas áreas variarão entre 357 m² e 625 m², podendo receber operações como farmácia, academia e outros serviços.

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