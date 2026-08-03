ES tem mais de 4.620 vagas de emprego e estágio nesta segunda-feira (3)

As agências do Sine e do Trabalhador do Espírito Santo têm 4.622 vagas de emprego e estágio disponíveis nesta segunda-feira (3). Os interessados devem procurar as unidades, sem esquecer de levar os documentos pessoais.
As oportunidades são atualizadas diariamente e podem ser retiradas do sistema à medida que forem preenchidas. Há postos para trabalhar na indústria, supermercado, comércio, construção civil, entre outros setores.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA
Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.
Vagas: 1.079 sendo 304 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para analista de logística, motorista, atendente, promotor de vendas, entre outros postos. Veja as vagas.
SINE DE CARIACICA
Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h
Vagas: 512. Há oportunidades para ajudante de ajudante de carga e descarga, alimentador de produção, analista de marketing, auxiliar de produção, balconista, desossador, encanador, repositor de mercadoria, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE VILA VELHA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.
Vagas: 848. Há oportunidades para açougueiro, atendente de telemarketing, auxiliar de linha de produção, barman, montador de instrumento de óptica, pedreiro, técnico em atendimento e vendas, zelador, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DA SERRA
Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.
Vagas: 853. Há oportunidades para atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, auxiliar operacional de logística, copeiro, cozinheiro geral, eletricista de instalações de veículos automotores, motorista carreteiro, entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE VITÓRIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.
Vagas: 121. Há oportunidades para auxiliar de estoque, auxiliar de mecânico de autos, gerente comercial, motorista entregador, técnico em manutenção de equipamentos de informática, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.
SINE DE ANCHIETA
Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.
Vagas: 32. Há oportunidades para alinhador de autos, operador de empilhadeira, atendente de vendas, motorista de caminhão betoneira, bombeiro civil, repositor de mercadoria entre outras chances. Veja as vagas.
SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.
Vagas: 132. Há oportunidades para atendente balconista, auxiliar de cozinha, auxiliar de estoque, auxiliar de linha de produção, carpinteiro, cozinheiro, instalador reparador de linhas de telefone, operador de caixa, porteiro, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.
Vagas: 60. Há oportunidades para acompanhante de idosos, agente de pátio, atendente do setor de frios e laticínios, carregador e descarregador de caminhões, repositor de supermercados, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE ARACRUZ
Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.
Vagas: 190. Há oportunidades para ajudante florestal, esmerilhador, líder de andaimes, montador de andaime, operador de equipamento, pintor airless, servente de obras, técnico de enfermagem, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE LINHARES
Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.
Vagas: 110 Há oportunidades para almoxarife, atendente de vendas, auxiliar de entregas, carpinteiro, motorista de caminhão, operador de depósito, técnico de edificações, vidraceiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE SÃO MATEUS
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.
Vagas: 206. Há oportunidades para agente funerário, ajudante de caminhão, auxiliar de serviços gerais, assistente técnico, ajudante florestal, ceramista, consultor de vendas, motorista de caminhão pipa, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.
Vagas: 68. Há oportunidades para auxiliar de cozinha, auxiliar de serviços de alimentação, coletor de resinas, ajudante de pátio, operador de ponte rolante, repositor de mercadoria, agente de vendas de serviços, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.
SINE DE COLATINA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.
Vagas: 21. Há oportunidades para ajudante de obras, agente funerário, analista de projetos ambientais, atendente de consultório médico, farmacêutico, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
SINE DE NOVA VENÉCIA
Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.
Vagas: 392. Há oportunidades para ajudante de eletricista, assistente administrativo, auxiliar de escritório, carregador de armazém, caseiro, enfermeiro do trabalho, instalador de equipamento de comunicação, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.
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