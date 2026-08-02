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206 editais

Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

Há chances para profissionais de TI, guarda municipal, policial militar, agente comunitário de saúde, professor, médico, contador, nutricionista, entre outras funções

Publicado em 02 de Agosto de 2026 às 18:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

02 ago 2026 às 18:37
Seleção para professores DTs na Sedu Divulgação

O mês de agosto começa com mais de 29 mil vagas em 206 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.


As vagas são para contratação de servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.


Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais. 

A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto.


A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, também vai contratar professores em designação temporária por meio de processo seletivo. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O prazo de inscrição vai até 10 de agosto.


A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital de concurso público com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.

As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.


A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, sendo 212 imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. Os interessados podem se inscrever até 6 de agosto. 

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