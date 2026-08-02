Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

O mês de agosto começa com mais de 29 mil vagas em 206 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.
As vagas são para contratação de servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.
Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.
A Secretaria de Educação do Espírito Santo (Sedu) está com inscrições abertas para a seleção de professores habilitados, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 3.833,41 a R$ 7.064,01, para carga horária de 25 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 12 de agosto.
A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, também vai contratar professores em designação temporária por meio de processo seletivo. A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O prazo de inscrição vai até 10 de agosto.
A Prefeitura de Itarana, na Região Centro-Serrana do Estado, lançou edital de concurso público com 43 vagas para cargos de nível superior. Os salários chegam a R$ 3.205,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 6 de agosto.
As inscrições para o certame da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) seguem até o dia 10 de agosto. São 1.008 vagas, sendo 1.000 postos para soldados combatentes e 8 para soldados músicos. Para participar, é necessário ter o ensino médio completo e idade entre 18 e 28 anos. A remuneração inicial é de R$ 5.713,00, além do auxílio-alimentação no valor de R$ 800,00.
A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) lançou edital para preencher 1.823 vagas, sendo 212 imediatas e 1.611 para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44. Os interessados podem se inscrever até 6 de agosto.
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