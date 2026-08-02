Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções

O mês de agosto começa com mais de 29 mil vagas em 206 concursos e processos seletivos abertos em todo o país. As oportunidades são para cargos efetivos e temporários. Os salários podem chegar a R$ 26 mil.





As vagas são para contratação de servidores em governos estaduais e municipais, instituições de ensino, câmaras, órgãos do Judiciário, polícias militares, entre outros.





Estão abertas até o dia 16 de agosto as inscrições para o processo seletivo simplificado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES), que tem como objetivo selecionar profissionais de tecnologia da informação. O salário é de R$ 10.798,20, além de auxílio-alimentação de R$ 1.830,40, para jornada de trabalho de 40 horas semanais.