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Educação

Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo para contratar professor DT

Inscrições poderão ser feitas de 27 de julho a 10 de agosto; candidatos serão selecionados por meio de avaliação de títulos e de experiência profissional

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 12:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jul 2026 às 12:30
Prefeitura de Aracruz
Prefeitura de Aracruz Humberto De Marchi

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores e pedagogos em designação temporária (DT). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado conforme necessidade da Secretaria Municipal da Educação. 


A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O candidato precisa ter licenciatura plena. 


As inscrições poderão ser feitas de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap). 

A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Podem pedir isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. O prazo para solicitar o benefício será nos dias 27 e 28 de julho. 


A seleção será composta por avaliação de títulos e de experiência profissional, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação e comprovação de requisitos.

A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 36 meses, a contar da data da homologação do resultado final.

Connfira os cargos

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa 

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Matemática 

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Inglesa

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - História 

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Geografia

  • Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Ciências 

  • Professor de Educação Básica - Educação Física 

  • Professor de Educação Básica - Arte 

  • Pedagogo 

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