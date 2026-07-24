Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo para contratar professor DT

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores e pedagogos em designação temporária (DT). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado conforme necessidade da Secretaria Municipal da Educação.
A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O candidato precisa ter licenciatura plena.
As inscrições poderão ser feitas de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).
A taxa de inscrição é de R$ 60,00. Podem pedir isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, doadores de medula óssea e pessoas com deficiência. O prazo para solicitar o benefício será nos dias 27 e 28 de julho.
A seleção será composta por avaliação de títulos e de experiência profissional, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação e comprovação de requisitos.
A validade do processo seletivo será de 12 meses, podendo ser prorrogada por até 36 meses, a contar da data da homologação do resultado final.
Connfira os cargos
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Matemática
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Língua Inglesa
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - História
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Geografia
Professor de Educação Básica - Fundamental Anos Finais - Ciências
Professor de Educação Básica - Educação Física
Professor de Educação Básica - Arte
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