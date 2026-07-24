Prefeitura de Aracruz abre processo seletivo para contratar professor DT

A Prefeitura de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, vai abrir processo seletivo simplificado para contratar professores e pedagogos em designação temporária (DT). A seleção tem como objetivo formar cadastro de reserva, que será acionado conforme necessidade da Secretaria Municipal da Educação.





A jornada de trabalho será de 25 horas semanais para todos os cargos. A remuneração varia de R$ 3.266,37 a R$ 3.549,01. O candidato precisa ter licenciatura plena.





As inscrições poderão ser feitas de 27 de julho a 10 de agosto de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap).