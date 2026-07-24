Leonardo Monjardim tem primeiro pedido de candidatura do ES registrado na Justiça Eleitoral

O vereador de Vitória e candidato ao Senado pelo Partido Novo, Leonardo Monjardim, é o primeiro candidato do Espírito Santo a ter o pedido de candidatura registrado na base de dados da Justiça Eleitoral, conforme consulta feita pela reportagem de A Gazeta no fim da manhã desta sexta-feira (24).





O parlamentar teve o nome lançado visando a uma das duas vagas de senador no pleito deste ano durante convenção partidária realizada pelo Novo na terça-feira (21). As informações sobre os registros de candidaturas na Justiça Eleitoral são atualizadas a cada hora.

Na chapa apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os suplentes de Leonardo Monjardim são a biomédica Kítia Perciano e o advogado Vinícius Fregonazzi.

Além de Leonardo Monjardim, o Novo deve registrar 31 candidatos a deputado estadual e 11 postulantes ao cargo de deputado federal. Os pedidos de registros de candidaturas se encerram em 15 de agosto.





Pela legislação eleitoral, o processo de registro das candidaturas começa com o envio eletrônico dos dados pelo partido político à Justiça Eleitoral. As informações são transmitidas por meio do sistema de registro de candidaturas da Justiça Eleitoral, acompanhadas do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e da documentação individual de cada candidato.