Leonardo Monjardim tem primeiro pedido de candidatura do ES registrado na Justiça Eleitoral

O vereador de Vitória e candidato ao Senado pelo Partido
Novo, Leonardo Monjardim, é o primeiro candidato do Espírito Santo a ter o pedido de candidatura registrado na base de dados
da Justiça Eleitoral, conforme consulta feita pela reportagem de A Gazeta no fim da
manhã desta sexta-feira (24).
O parlamentar teve o nome lançado visando a uma das duas
vagas de senador no pleito deste ano durante convenção partidária realizada pelo Novo na terça-feira (21). As informações
sobre os registros de candidaturas na Justiça Eleitoral são atualizadas a cada hora.
Na chapa apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os
suplentes de Leonardo Monjardim são a biomédica Kítia Perciano e o advogado Vinícius
Fregonazzi.
Além de Leonardo Monjardim, o Novo deve registrar 31 candidatos
a deputado estadual e 11 postulantes ao cargo de deputado federal. Os pedidos
de registros de candidaturas se encerram em 15 de agosto.
Pela legislação eleitoral, o processo de registro das
candidaturas começa com o envio eletrônico dos dados pelo partido político à
Justiça Eleitoral. As informações são transmitidas por meio do sistema de
registro de candidaturas da Justiça Eleitoral, acompanhadas do Demonstrativo de
Regularidade de Atos Partidários (DRAP) e da documentação individual de cada
candidato.
Leia mais sobre eleições no ES