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Gisa Holtz

Artigo de Opinião

É formada em gastronomia pela UVV e chef de cozinha do cerimonial Casa Vila, em Vila Velha
Gisa Holtz

Os novos 18 anos: por que essa celebração voltou a ganhar força

As famílias enxergam esse momento como uma oportunidade de celebrar uma conquista importante e reunir pessoas queridas em uma ocasião que permanecerá na memória de todos
Gisa Holtz
É formada em gastronomia pela UVV e chef de cozinha do cerimonial Casa Vila, em Vila Velha

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 14:58

Publicado em 

24 jul 2026 às 14:58
Durante muito tempo, as festas de 15 anos ocuparam um lugar de destaque no imaginário das famílias brasileiras. Eram vistas como o grande rito de passagem para a adolescência. Nos últimos anos, porém, uma mudança silenciosa começou a ganhar espaço: cada vez mais jovens e suas famílias têm escolhido celebrar os 18 anos com a mesma importância — ou até mais.

Mais do que uma tendência de mercado, esse movimento revela uma transformação na forma como as pessoas enxergam os marcos da vida. Afinal, completar 18 anos representa o início oficial da vida adulta, um momento carregado de simbolismo, novas responsabilidades e conquistas.

Na prática, isso tem se refletido na busca por celebrações mais autorais, sofisticadas e cheias de significado. As famílias querem criar memórias que representem a personalidade do aniversariante, reunindo pessoas importantes em uma experiência que vai muito além de uma simples festa.

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Embora as redes sociais tenham contribuído para dar visibilidade a esse tipo de comemoração, elas não explicam, sozinhas, o fenômeno. O que se observa é um desejo crescente de transformar momentos importantes em experiências memoráveis, valorizando encontros presenciais, afeto e convivência em uma época marcada pela velocidade da vida digital.

Na minha experiência, tenho percebido que essa procura pelas festas de 18 anos tem se tornado cada vez mais frequente. Os jovens participam ativamente de todas as escolhas, desde a decoração até a gastronomia e a trilha sonora, buscando uma celebração que reflita sua personalidade. 

Ao mesmo tempo, as famílias enxergam esse momento como uma oportunidade de celebrar uma conquista importante e reunir pessoas queridas em uma ocasião que permanecerá na memória de todos.
Festa de aniversário de 18 anos
Festa de aniversário de 18 anos Imagem gerada por IA / Gemini
Outro aspecto que chama atenção é o perfil dessas comemorações. Em vez de eventos padronizados, cresce a procura por ambientes acolhedores, boa gastronomia e experiências capazes de envolver os convidados do início ao fim.

Nesse contexto, a gastronomia deixa de ser apenas um item da festa e passa a ocupar um papel central. Cardápios personalizados, menus cuidadosamente elaborados e uma experiência gastronômica de qualidade contribuem para tornar a celebração ainda mais marcante.

Mais do que acompanhar uma tendência, o crescimento das festas de 18 anos reflete uma mudança na forma como valorizamos os ritos de passagem. Continuamos celebrando os grandes momentos da vida, mas fazemos isso de maneira mais personalizada, priorizando experiências que façam sentido para quem está vivendo aquele instante.

No fim das contas, independentemente da idade, uma boa celebração continua tendo o mesmo propósito: reunir pessoas, fortalecer laços e transformar uma data especial em uma lembrança que será carregada por muitos anos.

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