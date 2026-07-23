Viana, uma cidade feita de história nunca fica presa ao passado

Há cidades que crescem acumulando quilômetros de asfalto, novos empreendimentos e edifícios cada vez mais altos. Outras descobrem que seu maior patrimônio não está apenas no que constroem, mas na capacidade de reconhecer a própria identidade.
Viana chega aos 164 anos vivendo exatamente esse encontro entre passado e futuro.
Neste aniversário, escolhemos uma expressão para marcar este momento: "Viana. Feita de História." Não como um slogan, mas como uma declaração de princípios.
Afinal, uma cidade feita de história não é aquela que vive olhando para trás. É aquela que transforma sua memória em direção, faz de suas raízes um ponto de partida e encontra nelas a inspiração para seguir crescendo.
Nossa história está nas comunidades que deram origem ao município, na fé preservada ao longo das gerações, na força do trabalho do povo vianense, na chegada da ferrovia que impulsionou o desenvolvimento do Espírito Santo e, mais recentemente, na vocação logística que transformou Viana em um dos principais polos econômicos do Estado.
Mas a história também precisa ser cuidada.
Durante décadas, parte desse patrimônio permaneceu silenciosa, esperando pelo momento de voltar a cumprir seu verdadeiro papel: aproximar pessoas, despertar pertencimento e contar às novas gerações quem somos.
Foi esse compromisso que nos levou a restaurar a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, um dos monumentos religiosos mais importantes do Espírito Santo, e a implantar o Centro de Interpretação da antiga Fazenda de Araçatiba, devolvendo vida a um lugar que ajuda a contar a formação do nosso Estado.
Da mesma forma, a revitalização da histórica Estação Ferroviária representa mais do que a recuperação de um prédio. É a preservação de um símbolo que testemunhou o crescimento de Viana e que agora se transforma em um espaço de cultura, convivência e valorização da nossa memória.
Essas obras dialogam entre si porque compartilham o mesmo propósito: mostrar que preservar não significa parar no tempo. Significa criar oportunidades.
É justamente dessa compreensão que nasce uma nova vocação para Viana: o turismo de experiência.
Queremos que as pessoas não apenas visitem a cidade. Queremos que vivam Viana.
Que caminhem por Araçatiba, conheçam sua história, experimentem nossa gastronomia, percorram nossos caminhos, descubram nossos empreendedores, sintam a hospitalidade do nosso povo e compreendam que existe um Espírito Santo ainda pouco conhecido, mas absolutamente encantador.
Foi com esse espírito que realizamos, durante as comemorações dos 164 anos do município, o Festival de Balonismo e o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo.
Mais do que um grande evento, foi um marco para a nossa cidade. Pela primeira vez, uma cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória trouxe para tão perto da população todo o encanto do balonismo, aproximando milhares de pessoas de um espetáculo que, durante muito tempo, parecia restrito aos grandes festivais nacionais.
Ver famílias inteiras contemplando o céu de Araçatiba colorido pelos balões foi mais do que uma atração turística. Foi uma experiência capaz de despertar emoções, fortalecer o sentimento de pertencimento e revelar uma nova forma de apresentar Viana ao Espírito Santo.
Mas nenhuma cidade constrói seu futuro apenas valorizando o patrimônio.
É preciso investir nas pessoas.
Por isso, ao mesmo tempo em que preservamos nossa história, seguimos realizando obras estruturantes que melhoram a mobilidade urbana, como a implantação do Tunnel Liner, ampliando investimentos em educação, fortalecendo a rede municipal de saúde e criando políticas públicas que colocam qualidade de vida no centro das decisões.
O desenvolvimento que buscamos é completo.
Queremos uma cidade que continue atraindo empresas, gerando empregos e consolidando sua importância econômica. Mas queremos, sobretudo, uma cidade onde o crescimento seja acompanhado por oportunidades, pertencimento e orgulho.
Tenho convicção de que esse é o caminho.
Quando recuperamos um patrimônio histórico, preservamos a memória.
Quando fortalecemos a educação, ampliamos horizontes.
Quando investimos em saúde, protegemos vidas.
Quando realizamos obras de infraestrutura, abrimos caminhos para o futuro.
E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, deixamos de realizar ações isoladas para construir um verdadeiro projeto de cidade.
Os 164 anos de Viana representam exatamente isso. Uma cidade que conhece sua origem, respeita quem ajudou a construí-la e entende que inovação e tradição não competem entre si. Pelo contrário. Caminham lado a lado.
Somos feitos de história porque reconhecemos o valor de quem veio antes de nós. E é justamente essa história que nos dá confiança para escrever os próximos capítulos. Capítulos de desenvolvimento, de oportunidades, de cuidado com as pessoas e de orgulho de ser vianense.
Porque uma cidade feita de história nunca fica presa ao passado.
Ela faz da própria história o alicerce para construir um futuro ainda maior.