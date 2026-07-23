Viana, uma cidade feita de história nunca fica presa ao passado

Nossa história está nas comunidades que deram origem ao município, na fé preservada ao longo das gerações, na força do trabalho do povo vianense, na chegada da ferrovia que impulsionou o desenvolvimento do Espírito Santo e, mais recentemente, na vocação logística que transformou Viana em um dos principais polos econômicos do Estado.





Mas a história também precisa ser cuidada.





Durante décadas, parte desse patrimônio permaneceu silenciosa, esperando pelo momento de voltar a cumprir seu verdadeiro papel: aproximar pessoas, despertar pertencimento e contar às novas gerações quem somos.





Foi esse compromisso que nos levou a restaurar a Igreja Nossa Senhora da Ajuda, em Araçatiba, um dos monumentos religiosos mais importantes do Espírito Santo, e a implantar o Centro de Interpretação da antiga Fazenda de Araçatiba, devolvendo vida a um lugar que ajuda a contar a formação do nosso Estado.





Da mesma forma, a revitalização da histórica Estação Ferroviária representa mais do que a recuperação de um prédio. É a preservação de um símbolo que testemunhou o crescimento de Viana e que agora se transforma em um espaço de cultura, convivência e valorização da nossa memória.





Essas obras dialogam entre si porque compartilham o mesmo propósito: mostrar que preservar não significa parar no tempo. Significa criar oportunidades.





É justamente dessa compreensão que nasce uma nova vocação para Viana: o turismo de experiência.





Queremos que as pessoas não apenas visitem a cidade. Queremos que vivam Viana.

Que caminhem por Araçatiba, conheçam sua história, experimentem nossa gastronomia, percorram nossos caminhos, descubram nossos empreendedores, sintam a hospitalidade do nosso povo e compreendam que existe um Espírito Santo ainda pouco conhecido, mas absolutamente encantador.





Foi com esse espírito que realizamos, durante as comemorações dos 164 anos do município, o Festival de Balonismo e o 1º Campeonato Capixaba de Balonismo.

Mais do que um grande evento, foi um marco para a nossa cidade. Pela primeira vez, uma cidade da Região Metropolitana da Grande Vitória trouxe para tão perto da população todo o encanto do balonismo, aproximando milhares de pessoas de um espetáculo que, durante muito tempo, parecia restrito aos grandes festivais nacionais.





Ver famílias inteiras contemplando o céu de Araçatiba colorido pelos balões foi mais do que uma atração turística. Foi uma experiência capaz de despertar emoções, fortalecer o sentimento de pertencimento e revelar uma nova forma de apresentar Viana ao Espírito Santo.





Mas nenhuma cidade constrói seu futuro apenas valorizando o patrimônio.

É preciso investir nas pessoas.