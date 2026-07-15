Cidade do ES recupera ferrovia para volta do Trem das Montanhas

Equipes da Prefeitura de Viana iniciaram os trabalhos operacionais na antiga Ferrovia Leopoldina. A prioridade atual é a limpeza e desobstrução dos primeiros 8,5 quilômetros de trilhos, que vão até o pontilhão sobre o Rio Jucu.
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Nesse trecho vai passar o Trem das Montanhas, se a composição turística realmente retornar após mobilização de prefeituras e do governo do Estado.
Segundo a prefeitura, esse trecho ferroviário padece de anos de abandono, com mata fechada e assoreamento. “Esta limpeza será importante para que possa ser feito um diagnóstico para avaliar o que será necessário fazer”, diz a administração municipal em nota.
“Esse é um projeto que vai muito além de recuperar os trilhos. É resgatar a nossa história, fortalecer o turismo, movimentar a economia e criar novas oportunidades para Viana", destaca o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).
TURISMO FERROVIÁRIO
Uma comitiva do município realizou recentemente uma imersão técnica por cidades que são referência em turismo ferroviário nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, trazendo na bagagem modelos de funcionamento e parcerias para aplicar em solo capixaba.
O grupo visitou Cruzeiro (SP), onde se reuniu com Bruno Sanches, presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Na sequência, a equipe passou por Guararema (SP) — que opera um trem turístico de enorme sucesso, com bilheterias esgotadas até dezembro de 2026 — e São Lourenço (MG), cidade onde o trem funciona de forma sólida há 26 anos com capacidade máxima de passageiros, impulsionando fortemente o comércio local.
A imersão serviu para entender custos de manutenção, público e alinhar as tratativas burocráticas com o governo federal e as concessionárias da malha ferroviária.
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