Cidade do ES recupera ferrovia para volta do Trem das Montanhas

Equipes da Prefeitura de Viana iniciaram os trabalhos operacionais na antiga Ferrovia Leopoldina. A prioridade atual é a limpeza e desobstrução dos primeiros 8,5 quilômetros de trilhos, que vão até o pontilhão sobre o Rio Jucu.





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Nesse trecho vai passar o Trem das Montanhas, se a composição turística realmente retornar após mobilização de prefeituras e do governo do Estado.





Segundo a prefeitura, esse trecho ferroviário padece de anos de abandono, com mata fechada e assoreamento. “Esta limpeza será importante para que possa ser feito um diagnóstico para avaliar o que será necessário fazer”, diz a administração municipal em nota.





“Esse é um projeto que vai muito além de recuperar os trilhos. É resgatar a nossa história, fortalecer o turismo, movimentar a economia e criar novas oportunidades para Viana", destaca o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).