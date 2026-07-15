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Coluna Leonel Ximenes

Cidade do ES recupera ferrovia para volta do Trem das Montanhas

Trecho de 8,5 quilômetros está abandonado, com mata fechada e assoreado

Publicado em 15 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

15 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Máquina da Prefeitura de Viana abre o caminho para a volta do trem
Máquina da Prefeitura de Viana abre o caminho para a volta do trem PMV

Equipes da Prefeitura de Viana iniciaram os trabalhos operacionais na antiga Ferrovia Leopoldina. A prioridade atual é a limpeza e desobstrução dos primeiros 8,5 quilômetros de trilhos, que vão até o pontilhão sobre o Rio Jucu.


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Nesse trecho vai passar o Trem das Montanhas, se a composição turística realmente retornar após mobilização de prefeituras e do governo do Estado.


Segundo a prefeitura, esse trecho ferroviário padece de anos de abandono, com mata fechada e assoreamento. “Esta limpeza será importante para que possa ser feito um diagnóstico para avaliar o que será necessário fazer”, diz a administração municipal em nota.


“Esse é um projeto que vai muito além de recuperar os trilhos. É resgatar a nossa história, fortalecer o turismo, movimentar a economia e criar novas oportunidades para Viana", destaca o prefeito Wanderson Bueno (Podemos).

TURISMO FERROVIÁRIO

Uma comitiva do município realizou recentemente uma imersão técnica por cidades que são referência em turismo ferroviário nos Estados de São Paulo e Minas Gerais, trazendo na bagagem modelos de funcionamento e parcerias para aplicar em solo capixaba.


O grupo visitou Cruzeiro (SP), onde se reuniu com Bruno Sanches, presidente da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF). Na sequência, a equipe passou por Guararema (SP) — que opera um trem turístico de enorme sucesso, com bilheterias esgotadas até dezembro de 2026 — e São Lourenço (MG), cidade onde o trem funciona de forma sólida há 26 anos com capacidade máxima de passageiros, impulsionando fortemente o comércio local. 


A imersão serviu para entender custos de manutenção, público e alinhar as tratativas burocráticas com o governo federal e as concessionárias da malha ferroviária.


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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Prefeitura de Viana Viana trem Turismo no ES ferrovia Wanderson Bueno
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