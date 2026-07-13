Homem preso por injúria racial em Vitória interpretou Jesus no Auto da Paixão

O homem que se identificou como sociólogo e que foi preso por injúria racial em Vitória, neste domingo (12), interpretou, por mais de 15 anos, o personagem Jesus no Auto da Paixão de Cristo encenado na Capital.
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Roberto Ferrante foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça contra um funcionário público de 40 anos na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e libertado após audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (13).
A Justiça decidiu que ele deverá cumprir algumas medidas cautelares, como proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima.
ATOR EXPERIENTE
Segundo o site da Prefeitura de Vitória, Ferrante começou a interpretar Jesus Cristo em 2007. Em 2024, o ator participou do Auto da Paixão no Parque Manolo Cabral, no bairro Barro Vermelho. Naquele ano, a encenação trabalhou o tema da Campanha da Fraternidade "Fraternidade e Amizade Social Vós sois todos irmãos e irmãs".
Em 2013, a peça exibida na Semana Santa foi montada no Parque da Pedra da Cebola, também na Capital. Na ocasião, Ferrante disse que encenar Cristo seria mais uma grande experiência da sua trajetória: "O que mais me chama a atenção é a reação do público, a forma como lida com o personagem Jesus, com manifestação de fé e emoção, e o ator sente esse calor".
Só Jesus Cristo (o verdadeiro) salva.
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