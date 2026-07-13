Homem preso por injúria racial em Vitória interpretou Jesus no Auto da Paixão

Segundo o site da Prefeitura de Vitória, Ferrante começou a interpretar Jesus Cristo em 2007. Em 2024, o ator participou do Auto da Paixão no Parque Manolo Cabral, no bairro Barro Vermelho. Naquele ano, a encenação trabalhou o tema da Campanha da Fraternidade "Fraternidade e Amizade Social Vós sois todos irmãos e irmãs".





Em 2013, a peça exibida na Semana Santa foi montada no Parque da Pedra da Cebola, também na Capital. Na ocasião, Ferrante disse que encenar Cristo seria mais uma grande experiência da sua trajetória: "O que mais me chama a atenção é a reação do público, a forma como lida com o personagem Jesus, com manifestação de fé e emoção, e o ator sente esse calor".





Só Jesus Cristo (o verdadeiro) salva.