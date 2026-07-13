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Coluna Leonel Ximenes

Homem preso por injúria racial em Vitória interpretou Jesus no Auto da Paixão

Ator e sociólogo, que foi libertado nesta segunda-feira, interpreta Cristo desde 2007

Publicado em 13 de Julho de 2026 às 15:19

Públicado em 

13 jul 2026 às 15:19
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Auto da Paixão de Cristo encenado no Parque Manolo Cabral, em Vitória
Auto da Paixão de Cristo encenado no Parque Manolo Cabral, em Vitória Leonardo Silveira/PMV

O homem que se identificou como sociólogo e que foi preso por injúria racial em Vitória, neste domingo (12), interpretou, por mais de 15 anos, o personagem Jesus no Auto da Paixão de Cristo encenado na Capital. 


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Roberto Ferrante foi preso em flagrante por injúria racial e ameaça contra um funcionário público de 40 anos na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e libertado após audiência de custódia na manhã desta segunda-feira (13).

Roberto Barcelos Ferrante foi preso por injúria racial e ameaça
Roberto Ferrante foi preso por injúria racial e ameaça em Jardim da Penha Reprodução

A Justiça decidiu que ele deverá cumprir algumas medidas cautelares, como proibição de sair da Grande Vitória sem prévia autorização do juiz; comparecimento a todos os atos do processo, devendo manter endereço atualizado; proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos e assemelhados; e proibição de manter qualquer tipo de contato com a vítima. 

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ATOR EXPERIENTE

Segundo o site da  Prefeitura de Vitória, Ferrante começou a interpretar Jesus Cristo em 2007. Em 2024, o ator participou do Auto da Paixão no Parque Manolo Cabral, no bairro Barro Vermelho. Naquele ano, a encenação trabalhou o tema da Campanha da Fraternidade "Fraternidade e Amizade Social Vós sois todos irmãos e irmãs".


Em 2013, a peça exibida na Semana Santa foi montada no Parque da Pedra da Cebola, também na Capital. Na ocasião, Ferrante disse que encenar Cristo seria  mais uma grande experiência da sua trajetória: "O que mais me chama a atenção é a reação do público, a forma como lida com o personagem Jesus, com manifestação de fé e emoção, e o ator sente esse calor".


Só Jesus Cristo (o verdadeiro) salva. 

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Desigualdade racial jesus cristo Justiça
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