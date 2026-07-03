Arcebispo de Vitória anuncia nova mudança de padres; a 2ª em sete meses

O arcebispo dom Ângelo Mezzari anunciou mais uma movimentação de padres na Arquidiocese de Vitória, a segunda desde que assumiu, em fevereiro de 2025. As mudanças envolvem mudanças em paróquias da Grande Vitória e no interior, além de uma nomeação e autorização de afastamento para estudos.





Das cinco mudanças anunciadas, duas referem-se a párocos e as demais, a vigários paroquiais. O padre Juliano do Nascimento Machado vai assumir a Paróquia São Lucas, em Jardim Asteca, Vila Velha, no dia 23 de julho. E o padre Daniel Calil Mascalubo tomará posse, no dia seguinte, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, Serra.





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As duas cerimônias de posses serão presididas por dom Andherson Franklin, arcebispo auxiliar de Vitória. A primeira mudança de padres promovida por dom Ângelo Mezzari, desde que ele assumiu, ocorreu em dezembro do ano passado.





Na ocasião, ele criou uma nova paróquia, a Sagrado Coração de Jesus, em Santos Dumont, Vila Velha. A nova paróquia foi desmembrada da Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes.



