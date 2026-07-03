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Coluna Leonel Ximenes

Arcebispo de Vitória anuncia nova mudança de padres; a 2ª em sete meses

Dom Ângelo Mezzari anunciou também os presbíteros que serão enviados para estudar em Roma

Publicado em 03 de Julho de 2026 às 15:52

Públicado em 

03 jul 2026 às 15:52
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Dom Ângelo Ademir Mezzari é o novo arcebispo da arquidiocese de Vitória.
Dom Ângelo Ademir Mezzari durante a Assembleia Geral da CNBB. Divulgação | CNBB

O arcebispo dom Ângelo Mezzari anunciou mais uma movimentação de padres na Arquidiocese de Vitória, a segunda desde que assumiu, em fevereiro de 2025. As mudanças envolvem mudanças em paróquias da Grande Vitória e no interior, além de uma nomeação e autorização de afastamento para estudos.


Das cinco mudanças anunciadas, duas referem-se a párocos e as demais, a vigários paroquiais. O padre Juliano do Nascimento Machado vai assumir a Paróquia São Lucas, em Jardim Asteca, Vila Velha, no dia 23 de julho. E o padre Daniel Calil Mascalubo tomará posse, no dia seguinte, na Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, Serra.


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As duas cerimônias de posses serão presididas por dom Andherson Franklin, arcebispo auxiliar de Vitória. A primeira mudança de padres promovida por dom  Ângelo Mezzari, desde que ele assumiu, ocorreu em dezembro do ano passado.


Na ocasião, ele criou uma nova paróquia, a Sagrado Coração de Jesus, em Santos Dumont, Vila Velha. A nova paróquia foi desmembrada da Paróquia Santa Mãe de Deus, no Ibes. 


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AS MUDANÇAS

  •  Pe. Juliano do Nascimento Machado - Pároco da Paróquia São Lucas, em Jardim Asteca, Vila Velha;

  • Pe. Daniel Calil Mascalubo – Pároco da Paróquia Nossa Senhora da Saúde, em Morada de Laranjeiras, Serra;

  • Pe. Pedro Nunes Gouveia – Vigário paroquial da Paróquia São Pedro Apóstolo, em São Pedro V, Vitória;

  • Pe. Antonio Vitor Favero – Vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, em Meaípe, Guarapari;

  • Pe. João Luís Caçandre – Vigário paroquial na Paróquia Virgem Maria, em Itacibá, Cariacica;

  • Pe. Roberto Francisco Sebastião Natal – Diretor e administrador da Casa Sacerdotal;

  • Pe. Jacqueson da Silva Pimentel e Pe. Éder Hoffman Daniel foram enviados para estudar em Roma, Itália.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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