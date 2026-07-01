Cemitério de famosos será patrimônio cultural do ES

Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei, do deputado Sérgio Meneguelli (PSD), que declara o Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, patrimônio material, cultural e histórico do Espírito Santo.





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Inaugurado em 1º de maio de 1912, o cemitério, que atualmente virou atração turística, surgiu com as reformas sanitárias do fim do século XIX, quando os sepultamentos deixaram as igrejas e passaram para espaços públicos. Desde então, é o principal local de sepultamento de Vitória e acompanha mais de um século de história capixaba.





O local abriga a memória de famílias e personalidades que marcaram o Espírito Santo, como a do ex-governador e ex-senador Carlos Lindenberg e do ex-deputado Darcy Castello de Mendonça, cujo nome homenageia a Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha.





Além dele, também estão no local o monumento a Henrique Moscoso, que contribuiu com o desenvolvimento do Estado e deu nome ao Parque Moscoso, no Centro da Capital.