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Coluna Leonel Ximenes

Cemitério de famosos será patrimônio cultural do ES

Local abriga a memória de famílias e personalidades que marcaram o Espírito Santo

Publicado em 01 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

01 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Túmulo do Menino Fernandinho é um dos mais visitados no Cemitério de Santo Antônio, no Espírito Santo Reprodução/TV Gazeta

Está em tramitação na Assembleia Legislativa um projeto de lei, do deputado Sérgio Meneguelli (PSD), que declara o Cemitério de Santo Antônio, em Vitória, patrimônio material, cultural e histórico do Espírito Santo.


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Inaugurado em 1º de maio de 1912, o cemitério, que atualmente virou atração turística, surgiu com as reformas sanitárias do fim do século XIX, quando os sepultamentos deixaram as igrejas e passaram para espaços públicos. Desde então, é o principal local de sepultamento de Vitória e acompanha mais de um século de história capixaba.


O local abriga a memória de famílias e personalidades que marcaram o Espírito Santo, como a do ex-governador e ex-senador Carlos Lindenberg e do ex-deputado Darcy Castello de Mendonça, cujo nome homenageia a Terceira Ponte, que liga Vitória a Vila Velha.


Além dele, também estão no local o monumento a Henrique Moscoso, que contribuiu com o desenvolvimento do Estado e deu nome ao Parque Moscoso, no Centro da Capital.

TIPOS POPULARES

Entre os tipos mais conhecidos estão o "Menino Fernandinho", uma das figuras mais populares do cemitério. Embora seus restos mortais tenham sido trasladados nos anos 1990, o seu túmulo original permanece como um dos principais pontos de devoção e promessas por milagres.


Outro túmulo muito procurado é o da cigana Adélia Kostik, onde populares e devotos realizam oferendas em busca de graças e milagres.


“Por sua relevância histórica, cultural, artística, arquitetônica, antropológica e memorial,

o Cemitério de Santo Antônio reúne atributos que justificam plenamente sua

declaração como patrimônio material, cultural e histórico do Estado do Espírito Santo”, defende Meneguelli.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cemitério Turismo no ES Bairro Santo Antônio Assembleia Legislativa do ES Sérgio Meneguelli
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