Do menino Fernandinho à cigana Adélia: o curioso tour em cemitério no ES

Quem disse que um cemitério não pode ser destino turístico? Em Vitória, um passeio guiado pelo Cemitério de Santo Antônio, tem atraído moradores e turistas interessados em conhecer histórias, lendas e personagens que marcaram a trajetória da Capital.





A primeira edição da visita aconteceu no último sábado (20) e reuniu mais de 50 pessoas, inclusive crianças, com todas as vagas esgotadas. Segundo os organizadores do evento, a iniciativa surgiu inspirada em outras capitais que já realizam esse tipo de passeio.





A excursão é conduzida por um historiador e um guia de turismo credenciado, que apresentam o contexto histórico do cemitério, curiosidades sobre os túmulos, personagens importantes da cidade e a importância da preservação da memória.