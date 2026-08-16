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Astrologia

Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 16/08/2026

Veja o que os astros revelam sobre o domingo de cada nativo do zodíaco
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 01:55

Os nativos precisarão agir com cautela, respeitar os próprios limites e evitar decisões precipitadas (Imagem: Allexxe | Shutterstock)
Os nativos precisarão agir com cautela, respeitar os próprios limites e evitar decisões precipitadas Crédito: Imagem: Allexxe | Shutterstock

Neste domingo, o movimento astrológico trará boas oportunidades para fortalecer os vínculos, organizar a rotina e cuidar do bem-estar. Contudo, também exigirá maturidade diante de cobranças, limitações e inseguranças. Nesse cenário, será importante agir com cautela, respeitar os próprios limites e evitar decisões precipitadas ou expectativas exageradas.

A seguir, confira as previsões do horóscopo para o seu signo e descubra como aproveitar as energias do dia da melhor forma!

Áries

O ariano tenderá a demonstrar carinho com maior facilidade (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O ariano tenderá a demonstrar carinho com maior facilidade Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você tenderá a buscar mais harmonia nas relações , assim como demonstrar carinho com maior facilidade. Todavia, algumas responsabilidades ou limitações poderão fazer com que sinta que não está recebendo a atenção que gostaria, levando a cobranças. Para amenizar as tensões e preservar relações equilibradas, será necessário evitar idealizações e respeitar os limites alheios.

Touro

O taurino precisará conciliar as responsabilidades com momentos de descanso (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O taurino precisará conciliar as responsabilidades com momentos de descanso Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você sentirá necessidade de organizar as tarefas e tornar a rotina mais agradável. Para tanto, precisará conciliar as responsabilidades com momentos de descanso. No processo, porém, alguns afazeres poderão gerar sobrecarga. Logo, evite assumir mais tarefas do que o necessário apenas para manter a harmonia. Em vez disso, procure fazer escolhas práticas e organizar seu tempo de forma mais realista.

Gêmeos

O geminiano precisará organizar melhor o tempo para conciliar os momentos de lazer com as responsabilidades do cotidiano (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O geminiano precisará organizar melhor o tempo para conciliar os momentos de lazer com as responsabilidades do cotidiano Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você desejará se divertir e estar perto das pessoas que ama. No entanto, poderá se deparar com algumas limitações na rotina e questões afetivas , principalmente devido a expectativas diferentes. Esse cenário exigirá maturidade para evitar cobranças e disputas desnecessárias. Além disso, procure organizar melhor o tempo para conciliar os momentos de lazer com as responsabilidades do cotidiano.

Câncer

Será um dia favorável para o canceriano organizar o lar e fortalecer a convivência com a família (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
Será um dia favorável para o canceriano organizar o lar e fortalecer a convivência com a família Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você buscará mais harmonia no ambiente familiar. Inclusive, será um dia favorável para organizar o lar e fortalecer a convivência com os familiares. Entretanto, as responsabilidades domésticas poderão gerar tensão e cobranças. Para amenizar os desgastes do dia, procure estabelecer limites e reservar um tempo para descansar.

Leão

O leonino tenderá a se comunicar com mais facilidade (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O leonino tenderá a se comunicar com mais facilidade Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Neste domingo, você tenderá a se comunicar com mais facilidade. Contudo, os compromissos e as cobranças poderão atrapalhar a fluidez das conversas, levando-o(a) a se esforçar além do necessário para ser compreendido(a). Será importante não insistir em uma conversa quando perceber que a outra pessoa não está disponível para ouvir. Além disso, para evitar mal-entendidos, procure confirmar as informações importantes e escolher as palavras com cuidado.

Virgem

O virginiano deverá administrar as finanças com objetividade e definir prioridades (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O virginiano deverá administrar as finanças com objetividade e definir prioridades Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você se envolverá bastante com as finanças, buscando segurança e conforto. Apesar disso, expectativas exageradas ou situações confusas poderão gerar inseguranças e levar a decisões precipitadas. Diante desse cenário, evite assumir compromissos financeiros confusos ou gastar dinheiro na tentativa de compensar frustrações. O ideal será administrar os seus recursos com objetividade e definir suas prioridades.

Libra

O libriano sentirá vontade de cuidar da aparência e se aproximar de pessoas que o valorizam (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O libriano sentirá vontade de cuidar da aparência e se aproximar de pessoas que o valorizam Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você sentirá vontade de cuidar da aparência e de se aproximar de pessoas que o(a) valorizam. Ao longo do dia, porém, cobranças e inseguranças poderão vir à tona, levando-o(a) a reagir de forma mais intensa. Por isso, observe as situações com calma antes de tomar decisões e não deixe suas necessidades de lado apenas para agradar aos outros.

Escorpião

O escorpiano sentirá necessidade de diminuir o ritmo e dedicar mais atenção ao bem-estar emocional (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O escorpiano sentirá necessidade de diminuir o ritmo e dedicar mais atenção ao bem-estar emocional Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Ao longo deste domingo, você sentirá necessidade de diminuir o ritmo e dedicar mais atenção ao bem-estar emocional. Todavia, algumas relações ou situações antigas poderão despertar sentimentos que estavam sendo evitados. Nesse cenário, evite alimentar preocupações desnecessárias. Em vez disso, procure descansar, organizar seus pensamentos e compreender melhor suas necessidades. Desse modo, conseguirá reconhecer o que precisa ser encerrado.

Sagitário

O sagitariano deverá organizar as metas com objetividade e valorizar as relações que realmente contribuem para o seu crescimento (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O sagitariano deverá organizar as metas com objetividade e valorizar as relações que realmente contribuem para o seu crescimento Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você tenderá a se conectar com os amigos e se envolver em projetos coletivos. Contudo, algumas responsabilidades ou limitações poderão surgir, exigindo que ajuste suas expectativas. Por isso, evite insistir em resultados imediatos ou depender da aprovação de outras pessoas para seguir em frente. O mais indicado será organizar suas metas com objetividade e valorizar as relações que realmente contribuem para o seu crescimento.

Capricórnio

O capricorniano tenderá a dedicar mais atenção ao setor profissional (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O capricorniano tenderá a dedicar mais atenção ao setor profissional Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você tenderá a dedicar mais atenção ao setor profissional, buscando reconhecimento pelo seu trabalho. No entanto, o excesso de cobranças e responsabilidades poderá fazer com que duvide das próprias escolhas. Logo, evite assumir compromissos apenas para agradar os seus superiores. O melhor será organizar suas prioridades, reconhecer os seus limites e agir com disciplina.

Aquário

Algumas responsabilidades tenderão a exigir mais planejamento do aquariano (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
Algumas responsabilidades tenderão a exigir mais planejamento do aquariano Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você desejará ampliar seus conhecimentos e conhecer lugares diferentes. Entretanto, algumas responsabilidades tenderão a exigir mais planejamento, atrasando seus planos. Diante desse cenário, será importante evitar expectativas exageradas , assim como confirmar as informações e organizar os documentos antes de fazer escolhas definitivas. De todo modo, não desista dos seus sonhos.

Peixes

O pisciano se envolverá com questões financeiras compartilhadas e com os vínculos mais profundos (Imagem: nellymeliala | Shutterstock)
O pisciano se envolverá com questões financeiras compartilhadas e com os vínculos mais profundos Crédito: Imagem: nellymeliala | Shutterstock

Você se envolverá com questões financeiras compartilhadas e com os vínculos mais profundos. Ao mesmo tempo, inseguranças poderão surgir diante da falta de clareza. Logo, será importante revisar seus acordos e se desapegar de situações que não contribuem para o equilíbrio emocional e material. No processo, evite atitudes controladoras.

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